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Стартовал VI Международный театральный фестиваль "Айтматов и театр"

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В Кыргызском национальном академическом драматическом театре им. Т.Абдумомунова стартовал VI Международный театральный фестиваль "Айтматов и театр". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, фестиваль, посвященный 95-летию выдающегося писателя Чингиза Айтматова, открыл министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.

В своем выступлении он подчеркнул важность проведения шестого Международного фестиваля "Айтматов и театр", целью которого является увековечивание памяти Чингиза Айтматова, популяризация его творчества, прославление мира Айтматова в театральном мире, передача его духовного наследия следующему поколению, укрепление межгосударственных культурных связей, популяризация лучших образцов он пожелал всем участникам удачи и официально открыл фестиваль.

На шестом фестивале театры Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, России, Азербайджана представят зрителям спектакли по произведениям Чингиза Айтматова.

В состав жюри вошли народный писатель Кыргызстана, президент Союза театральных деятелей Кыргызской Республики, кандидат искусствоведения, председатель жюри Жаныш Кулмамбетов, Заслуженный деятель Республики Казахстан, председатель Казахстанской секции Международной Ассоциации театральных критиков (IATC), театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, профессор (Казахстан) Сания Кабдиева, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор (Казахстан) кандидат искусствоведения, доцент (Россия) Айсылу Сагитова, народная артистка Туркменистана, театральный режиссер, актриса театра и кино Гулялек Мухамметоразова и театральный критик, директор Кыргызского государственного художественного училища имени С. Чуйкова Болотбек Жунушов.

Согласно программе фестиваля, одним из первых был показан спектакль Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова "И дольше века длится день".

Все спектакли VI Международного театрального фестиваля "Айтматов и театр", посвященного 95-летию Чингиза Айтматова, будут показаны бесплатно в течение 6 дней и торжественно завершатся 12 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/434008
Теги:
театр, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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