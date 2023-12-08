MBANK выступает партнером бизнес-события Грабли Night

16 декабря в городе Бишкек состоится ежегодный форум Грабли Night, цифровой банк страны – MBANK поддерживает мероприятие в качестве партнера.

"Для развития бизнес-сообщества в стране важно создавать подобные площадки и вместе находить новые альтернативные решения. Поэтому мы рады поддерживать такие инициативы и продолжать развивать бизнес-среду. На самом мероприятии мы презентуем нашу новую премиальную карту MBANK Premium и расскажем о возможностях Mbusiness для предпринимателей", - отметила Асель Абыкеева, Директор отдела по связям с общественностью и коммуникациям MBANK.

Цель мероприятия - показать, как важно уметь учиться на своих и чужих ошибках, относиться к ним с самоиронией, обмениваться опытом. Не сломаться под тяжестью проблем, а также создать площадку где участники могут познакомиться, найти партнеров, инвесторов, клиентов, идеи и вдохновение.

Грабли Night - это ежегодное событие, на котором собираются топ-предприниматели со стран СНГ, где вещают о своих главных бизнес-провалах уже с 2017 года. Тема Грабли Night этого года: "Ошибки инвестирования и стартапов".

В качестве спикеров примут участие:

Самый крупный эксперт в области венчурных инвестиций в Казахстане и в Центральной Азии. Инвестировал в такие компании, как Chocofamily, HR Messenger, UvU, Easytap и многие другие - Мурат Абдрахманов; Основатель IDOS GAMES - Айдос Рыскелдинов; Страновой руководитель Glovo в Кыргызстане. Со-учредитель и вице-президент Ассоциации электронной коммерции КР - Айканыш Сапаралиева; Глава компании Outtalent. Работал главой одного из проектов в секретной лаборатории Google X -Мамутов Тилек.

Участников мероприятия ожидает захватывающая программа:

Выступление спикеров международного уровня и гигантов отечественного бизнеса Нетворк площадка с 700 предпринимателями Розыгрыши и подарки Startup Battle с гениальными идеями Выставочные зоны EXPO с разнообразными и интересными компаниями Welcome Drink Кофе-брейк с неформальным общением, где можно познакомиться с интересными личностями Инвест-ланч c Муратом Абдрахмановым для категории билета PREMIUM

Грабли Night - это не только возможность извлечь уроки из ошибок успешных предпринимателей, но и идеальный момент для создания новых связей, нахождения партнеров и вдохновения для будущих проектов. Участие в форуме позволит избежать многих граблей на пути к успеху.

Мероприятие организовано компанией "Предприниматель" в сотрудничестве с Accelerate Prosperity.

Дополнительная информация и билеты доступны на официальном сайте форума "Грабли Night": https://grablinight.asia/

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