ГНС начала онлайн выдавать импортерам решение по заявлениям о ввозе товаров

Государственная налоговая служба упростила процедуру вынесения и выдачи решения по заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при импорте товаров из государств – членов Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, теперь импортеры могут получать решение налогового органа в онлайн режиме через свой "личный налоговый кабинет".

Ранее импортеры, сдавшие заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в электронном виде, получали решение в бумажном виде.

Для формирования заявления необходимо на сайте ГНС зайти в раздел "Сервисы". В разделе "Электронные помощники и калькуляторы" следует нажать на "электронный помощник по формированию заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов", сформировать и выгрузить в XML формате заявление.

После формирования и выгрузки заявления в "личном кабинете" Cabinet.salyk.kg в разделе "Переписка с ГНС" необходимо выбрать подраздел "Журнал электронных заявлений". После загрузки заявления, ранее сформированного в XML формате, и отсканированных документов (договор, счета-фактуры, товаросопроводительные документы и др.), следует нажать на кнопку "Отправить в ГНС".

Перейдя во вкладку "Журнал заявлений", импортер может увидеть статус заявления и получить решение налогового органа в электронном виде.

Решения в электронном виде выдаются по заявлениям, поданным импортером после 28 ноября. Заявления, поданные до данной даты, выдаются в бумажном виде.

С формой и порядком заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно ознакомиться на сайте (Раздел "База знаний", далее "Евразийский экономический союз", далее "Налоговая отчетность").