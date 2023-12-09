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ГКНБ задержаны работники медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)

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ГКНБ КР по факту вымогательства денежных средств на постоянной основе у лиц с ограниченными физическими возможностями за определение группы инвалидности задержаны председатель МСЭК А.А.М и члены комиссии Ч.Э.А. и Ж.М.З..

"В результате специальных следственных действий зафиксированы 22 факта вымогательства и получения денежных средств членами МСЭК в Араванском районе, где по предварительным подсчетам общая сумма полученных денежных средств только за один приемный день составляет около 60-70 тыс. сомов.

По результатам следственно-оперативных мероприятий и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению".


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URL: https://www.vb.kg/434035
Теги:
Араванский район, задержание, Кыргызстан
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