ГКНБ задержаны работники медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)

ГКНБ КР по факту вымогательства денежных средств на постоянной основе у лиц с ограниченными физическими возможностями за определение группы инвалидности задержаны председатель МСЭК А.А.М и члены комиссии Ч.Э.А. и Ж.М.З..

"В результате специальных следственных действий зафиксированы 22 факта вымогательства и получения денежных средств членами МСЭК в Араванском районе, где по предварительным подсчетам общая сумма полученных денежных средств только за один приемный день составляет около 60-70 тыс. сомов.

По результатам следственно-оперативных мероприятий и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению".