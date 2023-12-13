Погода
$ 89.21 - 89.70
€ 95.52 - 96.52

Режиссер из Кыргызстана получил специальную награду ТЮРКСОЙ

235  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Режиссер Замир Эралиев из Кыргызстана был удостоен специальной международной награды ТЮРКСОЙ за свой фильм "Два великих сына". Об этом редакции vb.kg сообщил сам режиссер, отметив, что церемония награждения прошла в городе Шуша в центре Нагорного Карабаха.

По словам режиссера, фильм был снят пять лет назад и посвящен 90-летию Чингиза Айтматова и 95-летию первого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Однако тогда не было возможности показать его широкой публике.

Благодаря поддержке ТЮРКСОЙ фильм "Два великих сына" был представлен на международной сцене и получил заслуженное признание. В своей работе режиссер затрагивает важные исторические события и личности, совмещая внимание к культурному наследию Чингиза Айтматова и Гейдара Алиева.

Режиссер выразил благодарность за поддержку и признание своей работы, подчеркнув важность культурного диалога и объединяющей роли искусства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434063
Теги:
Азербайджан, кино, награда, Кыргызстан, режиссер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  