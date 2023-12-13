Режиссер из Кыргызстана получил специальную награду ТЮРКСОЙ

Режиссер Замир Эралиев из Кыргызстана был удостоен специальной международной награды ТЮРКСОЙ за свой фильм "Два великих сына". Об этом редакции vb.kg сообщил сам режиссер, отметив, что церемония награждения прошла в городе Шуша в центре Нагорного Карабаха.

По словам режиссера, фильм был снят пять лет назад и посвящен 90-летию Чингиза Айтматова и 95-летию первого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Однако тогда не было возможности показать его широкой публике.

Благодаря поддержке ТЮРКСОЙ фильм "Два великих сына" был представлен на международной сцене и получил заслуженное признание. В своей работе режиссер затрагивает важные исторические события и личности, совмещая внимание к культурному наследию Чингиза Айтматова и Гейдара Алиева.

Режиссер выразил благодарность за поддержку и признание своей работы, подчеркнув важность культурного диалога и объединяющей роли искусства.