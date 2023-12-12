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"Города должны иметь план развития на 10 лет". Интервью с мэром Таласа

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- Бакыт Басарбек
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Молодой и перспективный мэр города Талас Эрмат Джумаев относительно недавно занял свою должность, но уже зарекомендовал себя неплохим хозяйственником. До этого, напомним, он был градоначальником Каракола. В интервью редакции vb.kg он рассказал о проделанной работе на посту мэра и поделился своими планами на будущий год.

Интересны и его рассуждения по поводу Стратегического плана развития городов. Градоначальник убежден, что каждый город в стране должен иметь план развития, как минимум, на 10 лет, а не на 4 года, как это сегодня практикуется.

"И тогда только будет преемственность власти, когда начинания одного руководителя другой просто продолжает. А то у нас как получается? Во многих случаях один что-то начал дельное, другой приходит и думает: "этот проект начал мой предшественник и все будут его помнить. Лучше я что-то свое построю". У нас же как, каждый новый мэр согласно положению в течение 100 дней должен представить свой план развития города. Поэтому чтобы избавиться от самоуправств каждого нового руководителя мы и хотим предложить эту поправку", - сказал Эрмат Джумаев.


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URL: https://www.vb.kg/434072
Теги:
стратегия развития, Талас, Кыргызстан, мэр
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