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Садыр Жапаров открыл новое здание Управления ГКНБ по Баткенской области

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Баткенскую область открыл новое здание Управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по данной области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что новое здание и улучшенные условия для сотрудников органов безопасности, несомненно, будут играть ключевую роль в достижении масштабных успехов и новых свершений в работе.

Президент подчеркнул, что создание и развитие Управления ГКНБ по Баткенской области – это плод и пример добросовестного служения сотрудников. В качестве доказательства этого Президент вкратце озвучил подвиги сотрудников органов национальной безопасности.

Садыр Жапаров рассказал, что в 1999-2000 годах боевики Узбекского исламского движения из Афганистана пытались проникнуть в Узбекистан через Баткенскую область и Таджикистан. Тогда Вооруженные силы Кыргызстана героически выполнили свой долг, противостояли боевикам. Аналогичный случай повторился в 2006 году, когда на территорию Баткенской области вторглись вооруженные боевики международной террористической организации из Таджикистана. В то время также в результате специальной антитеррористической операции Вооруженные силы КР ликвидировали преступные группировки. В указанном конфликте, защищая отечество, погибли десятки военнослужащих Вооруженных сил страны, а также сотрудники спецподразделения ГКНБ "Альфа".

"Создание Баткенской области в целом является отдельной эпохой в истории ГКНБ. Управление в Баткенской области было создано приказом Министра национальной безопасности от 28 октября 1999 года. В том же году была определена штатная структура правления, которая активно функционирует и по сей день. Однако, несмотря на все трудности с момента создания Управления, за короткий период времени оно добилось хороших результатов и смогло продемонстрировать успешную деятельность. Для чекистов Управление по Баткенской области стало школой жизни, многие из них после службы назначаются на высшие государственные должности и продолжают верно служить кыргызскому народу", - сказал он.

Глава государства особо отметил, что нерешенные вопросы по границе сказались на дальнейшем развитии дипломатических отношений с соседними странами. В результате в 2021-2022 годах произошло 3 вооруженных конфликта, в результате которых погибли десятки мирных жителей и солдат.

"В целом Управление ГКНБ по Баткенской области работает в очень сложных условиях, когда общественно-политическая ситуация осложняется вторжением на территорию области бандитских организаций, считающихся интернациональными. При этом вновь созданная структура на юге республики с большой бдительностью выходит из сложившейся ситуации. Однако, сотрудники Управления по сей день выполняли свои обязанности в старом здании детского сада. Поэтому пусть новое здание станет вам подарком и в то же время будет стимулом вашему служению Родине!", - акцентировал Садыр Жапаров.

Президент напомнил, на сегодня под руководством генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева ведется ожесточенная борьба с коррупцией, контрабандой и организованными преступными группировками, которые засели в стране. В результате которой в Кыргызстане, в том числе в Баткенской области, происходят заметные изменения. Так, несмотря на все трудности по инициативе Камчыбека Ташиева в регионе строятся и сдаются в эксплуатацию новые здания, среди них это новое здание Управления.

"Поздравляю с открытием здания, которое открывается для обеспечения безопасности нашей страны, вопреки вызовам времени. Пусть успех будет сопутствовать работе Управления и новое здание станет местом, где будут оправдываться ожидания людей. Желаю вам непоколебимого мужества, твердой воли и патриотизма", - пожелал Садыр Жапаров.

В завершение глава государства осмотрел служебные помещения нового объекта, ознакомился с обновленными условиями и побеседовал с его сотрудниками.


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URL: https://www.vb.kg/434078
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, ГКНБ, Открытие
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