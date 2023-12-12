В КР все важные сделки у нотариусов будут совершаться с отпечатками пальцев

В ближайшее время в Кыргызстане все важные нотариальные сделки будут совершаться с применением отпечатков пальцев. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил министр юстиции Аяз Баетов.

Ведомство планирует завершить подготовку работы нотариусов по-новому порядку до конца этого года.

"Чтобы совершить нотариальное действие, надо будет пройти идентификацию по отпечаткам пальцам у нотариуса и провести видеофиксацию сделки. Теперь не получится проводить сделки у знакомых нотариусов, а потом подписывать через месяц. Будет жесткий контроль, особенно по фактам, связанным с оформлением сделок по недвижимости. В некоторой мере это усложнение и бюрократизация, но это нам надо. Теперь важные нотариальные сделки будут совершаться с применением отпечатков пальцев", - отметил министр.

Он пояснил, что новый порядок позволит сократить количество дел в судах.