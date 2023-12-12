На расстоянии клика: Топ-10 сайтов с предложениями удаленной работы

Удаленная работа имеет множество преимуществ, особенно в нынешних условиях и изменчивости мира. Главное, понять, какая сфера будет наиболее успешной: чем ценнее сотрудник, тем выше его заработок даже в режиме онлайн.

Отличная удаленная работа на Lb, которую легко найти на сайте, позволит полностью уйти на фриланс. Работа с дома позволяет составлять свой график и работать, сколько удобно. Чтобы найти удаленную работу, необходимо подыскать специальные сайты с вакансиями.

Layboard.com

Универсальный и один из самых популярных в Украине сайтов Layboard.com отличается большим количеством актуальных вакансий.

Основные преимущества сайта:

быстрый поиск вакансий; обновление актуальных предложений; подробная информация по каждой вакансии; быстрая регистрация; удобные фильтры поиска.

Одной из особенностей сайта является и возможность создавать резюме. Ресурс предоставляет и немало полезной информации, которая будет актуальна новичкам и даже опытным специалистам.

Work.ua

Сайт Work.ua не просто популярный украинский ресурс, но на нем много категорий объявлений. Например, по типу занятости. Удаленная работа такая же популярная, как и в офисе или на предприятии.

Сайт предоставляет на выбор больше количество шаблонов, чтобы создать удачное резюме. Именно по нему потенциальный работодатель будет отбирать претендентов на должность.

Rabota.ua

Сайт Rabota.ua еще один популярный ресурс, который отличается большим количеством вакансий. Достаточно открыть главную страницу и ввести поисковый запрос.

Доступные функции на сайте:

просмотр различных предложений; публикация своего резюме; бесплатная регистрация и получение уведомлений о новых вакансиях.

На сайте есть и большое количество полезной информации.

Jooble

Еще один удобный сайт, который поможет найти удаленную работу. По сути, он работает как ресурс, на котором собраны предложения с других платформ. Он существенно упрощает весь процесс подбора различных вакансий.

Remote OK

Еще один достаточно полезный ресурс для тех, кто ищет удаленную работу, Remote OK. Он специализируется именно на работе онлайн. Найти стандартные вакансии на сайте достаточно сложно.

На сайте также есть полезная информация, как составить резюме или пройти первое собеседование.

We Work Remotely

Ресурс We Work Remotely отличается большим количеством удаленной работы. При этом вакансии удастся найти буквально в любой сфере.

На сайте есть вакансии и для новичков или тех, кто не определился с типом желанной работы. Удаленно можно найти даже стажировку или практику.

Upwork

Платформа Upwork достаточно популярна в Европе. Она специализируется на фрилансе. Обычно через платформу удастся найти отдельные, пусть и краткосрочные, проекты. Они позволят достаточно хорошо заработать за более короткий период.

Freelancehunt

Сайт специализируется на всех видах удаленной работы. Можно найти как постоянное трудоустройство, так и отдельные проекты.

Среди преимуществ ресурса:

быстрый поиск; легкая регистрация; много фильтров поиска; полезная информация.

Чтобы пользоваться сайтом, лучше пройти простую регистрацию и получить своеобразный личный кабинет.

FlexJobs

Еще один ресурс, который пригодится для поиска удаленной работы. На нем можно связаться с потенциальным работодателем или получить ценную информацию.

Одной из особенностей ресурса является постоянное обновление актуальной информации. Удастся достаточно быстро найти вакансию в любой сфере, способе оплаты или строка работы.

Olx

Сам по себе сайт является огромной платформой, на которой можно купить или продать буквально любой товар. При этом у ресурса есть отдельная категория, которая касается поиска работы.

Как найти работу:

для начала нужно открыть главную страницу и авторизоваться; если своего личного кабинета нет, тогда лучше сразу пройти регистрацию; далее нужно выбрать соответствующий раздел с работой и воспользоваться различными фильтрами.

При желании каждый пользователь может откликнуться на предложение. Для этого достаточно написать автору объявления или связаться с ним через контактную информацию.