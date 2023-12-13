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В Кыргызстане с 2024 года будут обучать новым военным специальностям

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане уделяется внимание подготовке специалистов по современным вооружениям. Об этомм на итоговой пресс-конференции заявил министр обороны КР Бактыбек Бекболотов.

По его словам, сегодня вооруженные столкновения показывают, что армейские системы, которые мы считали современными, устаревают через 2-3 года.

"И мы должны идти в ногу со временем. У нас есть такие специалисты, так как мы учитываем потребности реальной ситуации. И перемены не только в этом. У нас хорошие подвижки наметились по авиации, ПВО и образованию. До сентября будут переработаны программы военного института, и с 2024 года в военный институт будут набирать для обучения на дополнительные новые специальности.

Мы должны понимать, что лучше нас никто не подготовит наших специалистов. Пусть у нас маленькая страна, маленькая армия, но мы должны сделать ее боеспособной.

И, считаю, что за 2-3 года сделали хороший посыл как по боеспособности, так и по зарождению военно-промышленного комплекса. На вооружение поступили зенитно-ракетные комплексы - ЗРК "Печора" 2-БМ, надежность которого подтверждена в ходе международных учений, где в ходе учебно-боевых пусков он поразил все цели. Это хороший результат и поэтому данный комплекс занял свое место на боевом посту.

В стране 42 года не обновляли систему ПВО, и недавно Кыргызстан подписал и ратифицировал Соглашение об объединенной региональной системы ПВО СНГ, реализация которого позволит укрепить противовоздушную оборону страны. При этом в случае обострения воздушной обстановки в пределах наших воздушных границ, управление силами и средствами будет осуществляться национальным военным командованием наших Вооруженных Сил.

В рамках международного военно-технического сотрудничества к нам поступила военная техника, и большое количество техники, отремонтированого на военных предприятиях России.

Значительно повышен потенциал артиллерии. Закупленные средства связи позволили создать систему связи в Баткенской области, в которую включены не только органы управления соединений и частей Минобороны,но и другие воинские формирования и госорганы, привлекаемые для обеспечения военной безопасности страны.

В интересах осуществления научных исследований актуальных проблем военной теории и практики строительства, развития, подготовки и применения Вооруженных Сил, подготовки кадров и организации военно-научной работы, создан научно-исследовательский инновационный центр Минобороны. Все эти направления будут наращиваться и увеличиваться", - заявил Бактыбек Бекболотов.


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URL: https://www.vb.kg/434092
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
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