Main Capitals отзывы: причины популярности брокера

Main Capitals уже давно является хорошо зарекомендовавшим себя брендом в индустрии онлайн-торговли по веским причинам. Брокер, основанный в 2013 году, сотрудничает с трейдерами по всему миру. Он предлагает своим клиентам впечатляющий набор из более чем 400 инструментов с различных рынков, отличные условия исполнения ордеров, низкие комиссии и многие другие привилегии. Авторы отзывов о Main Capitals обоснованно считают его одним из флагманов индустрии.

Отзывы о Main Capitals

Наиболее известные сайты с отзывами о Main Capitals:

Согласно отзывам о Main Capitals, у международного брокера масса реальных достоинств. В том числе - доступный порог входа (100 долларов США), разнообразие типов депозитов, удобные методы пополнения счетов (от банковских карт до криптокошельков), вывод средств за 72 часа и т.д.

Отзывы о Main Capitals подтверждают первоклассный уровень обслуживания клиентов, надежное и оперативное брокерское сопровождение сделок. С приходом именитой финансово-посреднической компании на территорию РФ российские инвесторы получили безграничные возможности для заработка на финансовых рынках с минимальными рисками.

Безопасный трейдинг

Все подразделения брокерской фирмы лицензированы самыми строгими международными и региональными регуляторам, что обеспечивает клиентам очень высокую степень защиты. Посредник работает по принципу No-Dealing-Desk (NDD) и придерживается "политики наилучшего исполнения", гарантирующей оптимальное исполнение ордеров в соответствии с наиболее выгодными котировками. Вся деятельность брокера очень прозрачна. Его конкурентоспособные комиссии подходят для реализации как крупнообъемных, так и высокочастотных торговых стратегий.

Преимущества Main Capitals

Онлайн-брокер не использует собственную программу для трейдинга, но он поддерживает очень популярное программное обеспечение UTIP. Еще одним преимуществом является предложение хостинга виртуального частного сервера (VPS), который повышает общую производительность платформы. К преимуществам можно отнести и наличие хорошего исследовательского контента с точки зрения количества и качества.

В целом, пользователи получают хорошо сбалансированный ассортимент услуг, отвечающий потребностям как начинающих, так и продвинутых трейдеров. Согласно отзывам о Main Capitals, это брокер, которому можно доверять, поскольку он предоставляет своим клиентам весь функционал, необходимый для достижения успеха на финансовых рынках.

Инвестиционные активы

В дополнение к огромному набору индексов, акций, криптовалют и товаров, платформа обеспечивает впечатляющее количество валютных пар – основных, второстепенных и экзотических. Более 70 пар открывают доступ не только к наиболее торгуемым Форекс-рынкам мира, но и к некоторым из самых экзотических. В результате у трейдеров появляется множество интересных возможностей для торговли довольно редкими активами.

Терминал

Торговый терминал международного онлайн-брокера содержит набор индикаторов и инструментов рисования в несколько раз больше, чем у прямых конкурентов. Дизайн онлайн-терминала гораздо более комфортен для пользователя и лучше подходит для проведения сложного технического анализа. Помимо поддержки широко используемых функций, программа предусматривает торговлю в один клик.

Мобильное приложение также легко настраивается и очень практично. Оно позволяет активным трейдерам всегда оставаться на связи с рынками и быстро корректировать свои текущие позиции.

Программный продукт во всех версиях имеет информативное окно графиков. Количество доступных таймфреймов - 9, а вариантов настройки диаграмм ценового движения - 4 (японские свечи, бары, линии, области).

Личный кабинет пользователя отличается редким удобством. В кабинете очень просто пополнять депозиты и выводить средства, формировать отчетность, анализировать статистику сделок, связываться с техподдержкой.

Для кого предназначена платформа Main Capitals

На торговой площадке можно применять любые стратегии благодаря доступу к глубокой ликвидности, необработанным спредам от 0,0 пунктов и широкому спектру различных финансовых активов. Высокочастотные трейдеры получают выгоду от торговли с низкими расходами и моментальным исполнением приказов, серьезные инвесторы торгуют объемами до 10 лотов, а новички эффективно используют кредитное плечо до 500:1 и торговые сигналы. Согласно отзывам о Main Capitals, подходящие для себя инструменты на онлайн-платформе найдет каждый.

Исследовательский контент

Условно исследовательский контент на сайте брокера можно разбить по категориям:

Экономический календарь. Экономический календарь является фундаментальным исследовательским инструментом. Он информирует онлайн-трейдеров о предстоящих событиях, таких как экономические новости и политические решения, которые могут вызвать значительную реакцию рынка. Еженедельный прогноз. Аналитики брокерской компании публикуют еженедельную информацию о рыночных изменениях, имеющих важное значение. Базовые торговые возможности рассматриваются более подробно, чем те, что представлены в экономическом календаре. Недельный прогноз обычно подтверждается техническими показателями. Анализ финансовых рынков. Эксперты предоставляют актуальные рыночные обзоры. Обзоры рассчитаны на тех, кто хочет лучше понять превалирующие в моменте тренды. Умные прогнозы. Умные прогнозы, доступные на клиентском портале, подчеркивают развивающиеся в настоящее время торговые возможности по нескольким избранным инструментам. В них приводится краткая техническая характеристика ключевых уровней поддержки и сопротивления, потенциальных областей разворота и целевых уровней. Прогнозы также подкреплены подробными графиками, демонстрирующими, как вероятно будет развиваться ценовое действие в дальнейшем.

Авторы отзывов о Main Capitals высоко оценивают экспертность публикуемых материалов.

Заключение

Main Capitals - очень востребованный брокер Форекс и CFD. Он популярен у всех групп инвесторов. Новички охотно пользуются простым программным обеспечением и помощью команды. А продвинутых онлайн-трейдеров привлекает наличие высокого кредитного плеча, узких спредов, расширенного аналитического функционала и отличная скорость вывода прибыли.