Кыргызстан и Таджикистан согласовали более 90 процентов госграницы

В Баткене прошла встреча правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границе. По ее итогам главы делегаций - председатели ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов сделали заявление.

"Если брать от общей протяженности государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, я и Камчыбек Кыдыршаевич можем подтвердить, что уже более 90 процентов государственной границы описано. Мы, действительно, близки к решению этих вопросов. Комиссия к решению основных вопросов относится исключительно ответственно, она выполняет точные указания глав наших государств, выражающие волю наших народов. Благодарю комиссию за успешно проведенную работу", - сказал Саймумин Ятимов.

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев подтвердил слова коллеги, заявив, что по итогам работы межправительственной комиссии достигнуты договоренности по согласованию более 90 процентов государственной границы.

"У нас останется несколько участков, по которым в скором времени мы завершим работу. Какие это участки? Начиная от Кайрагача, Кулунду, Максата, Арки, Арки-1, Арки-2, Жаны-Жера и до Жийделика. Рабочая группа полностью завершила согласование. Кроме того, мы согласовали по Кара-Баку, Ляккону до стыка точки трех государств. Таким образом, на данный момент мы почти завершили работу по спорным участкам, по которым были вопросы. Всего осталось несколько встреч, чтобы завершить работу по всей государственной границе", - заявил Камчыбек Ташиев.