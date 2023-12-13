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Мэрия Бишкека напоминает о штрафах за снег и наледь

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Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством мэрии города Бишкек с 8 по 11 декабря организован рейд по очистке от снега и наледи прилегающих к зданию территорий. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, сотрудники инспекции обошли более 200 организаций и выписано 48 предписаний.

Мэрия города Бишкек напоминает о том, что все министерства и ведомства, предприятия, торговые центры, магазины, павильоны и другие организации, независимо от форм собственности, обязаны очищать прилегающую к зданию территорию от снега и наледи.

Отметим, что в соответствии с п.5.6 Правил благоустройства города Бишкек, утвержденным постановлением Бишкекского городского кенеша от 30 июня 2009 года №77, "Собственники, владельцы или пользователи объектов и (или) территорий, МП "Тазалык" должны производить очистку тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, парковок транспорта на закрепленных и прилегающих территориях от снега и наледи до твердого покрытия.

В противном случае нарушителям грозит штраф согласно статье 114 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях:

- нарушение правил благоустройства территории в населенном пункте, а также несоблюдение правил обеспечения чистоты и порядка на данной территории влекут предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.


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URL: https://www.vb.kg/434100
Теги:
мэрия, штраф, Бишкек, снег
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