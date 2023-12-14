Читательница недовольна приложением для оплаты электроэнергии

Читательница Гульназ обратилась в редакцию vb.kg, чтобы выразить свое недовольство приложением для оплаты электроэнергии.

По ее словам, приложение предлагает 12 вариантов оплаты, но из них функционируют лишь 4.

"Приложение информирует о том, что функционал находится в стадии разработки. Тогда может имеет смысл вначале его доработать", - говорит она.

Бишкекчанка подчеркнула, что из-за этой проблемы она не в состоянии осуществить своевременную оплату электроэнергии, что может привести к отключению электричества в ее доме.