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Читательница недовольна приложением для оплаты электроэнергии

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- Назгуль Абдыразакова
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Читательница Гульназ обратилась в редакцию vb.kg, чтобы выразить свое недовольство приложением для оплаты электроэнергии.

По ее словам, приложение предлагает 12 вариантов оплаты, но из них функционируют лишь 4.

"Приложение информирует о том, что функционал находится в стадии разработки. Тогда может имеет смысл вначале его доработать", - говорит она.

Бишкекчанка подчеркнула, что из-за этой проблемы она не в состоянии осуществить своевременную оплату электроэнергии, что может привести к отключению электричества в ее доме.


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URL: https://www.vb.kg/434107
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, электричество
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