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"РСК Банк" и MEGA разработают приложение для GovFinTech-системы

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Сегодня, 13 декабря, государственный сотовый оператор MEGA и "РСК Банк" объявили о сотрудничестве в рамках формирования государственной финтех-системы. Компании также анонсировали запуск первого совместного смарт-продукта - мобильного приложения для предпринимателей.

Это партнерство будет реализовано в инновационном формате: MEGA и "РСК Банк" не планируют слияние, они создают проектный офис, который и будет заниматься разработкой всех цифровых решений.

В проектную команду вошли первые заместители руководителей компаний, директора IT, GR, юридических и коммерческих департаментов. Возглавила эту структуру Татьяна Шахин - эксперт в области цифровой трансформации и стратегических коммуникаций с опытом работы в топ-менеджменте в телеком секторе, а также в цифровых государственных и донорских проектах. В настоящее время она входит в экспертный совет по цифровому развитию при кабинете министров КР по цифровой трансформации.

Сотрудничество "РСК Банк" и MEGA крайне важно для республики. Эта коллаборация создает возможность осуществить комплексную цифровую трансформацию на государственном уровне в соответствии с Национальной стратегией развития Кыргызской Республики на период с 2018 по 2040 годы и Стратегии "Цифровой Кыргызстан 2019-2023". Концепция этого партнерства заключается в объединении уже существующих смарт-решений.

В совместном проекте MEGA обеспечит инфраструктуру, в то время как "РСК Банк" внесет свой вклад в виде банковских знаний, услуг и ресурсов.

По мнению председателя правления ОАО "РСК Банк" Уланбека Ногаева, экосистема, созданная компаниями станет весомым вкладом в экономику и решение социальных задач, в создание государственной цифровой экосистемы и ускорение цифровой трансформации экономики для ее модернизации и конкурентоспособности на глобальных рынках

Генеральный директор телеком-оператора MEGA Айбек Куренкеев считает, что совместный проект открывает новую главу развития государственных цифровых технологий нашей страны, поскольку он заключается в создании создании единой и устойчивой инфраструктуры, способствующей развитию диджитал-сферы и обеспечению связности для эффективного функционирования национальной экосистемы.

Формирование качественной государственной цифровой среды в Кыргызстане, начало которому положит сотрудничество "РСК Банк" и MEGA станет стимулом для роста инноваций, развития современных эффективных бизнес-моделей, что в конечном итоге приведет к созданию новых рабочих мест и экономическому росту. Этот сектор также во многом определяет социальную интеграцию, финансовую инклюзивность, что позволяет включить в экономику все слои населения. Кроме того, нельзя недооценивать и то, что совершенствование государственного финтеха поможет повысить прозрачность многих процессов, а значит и уменьшить коррупционные риски и укрепить финансовую. стабильность страны.

Первым совместным продуктом, который "РСК Банк" и MEGA планируют представить общественности, станет приложение, призванное обеспечить сопровождение предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. В пилотном режиме оно будет запущено в начале 2024 году. На данный момент в экосистемах компаний уже существуют некоторые отдельные решения. Это "онлайн подача на регистрацию бизнеса в налоговой", "онлайн ККМ", "онлайн платежи", "онлайн получение ОЭЦП" и "онлайн открытие банковского счета". Пользование мобильным приложением на этапе старта и развития будет предоставляться на бесплатной основе.

Для потенциального сотрудничества и обратной связи можно обращаться на mega@rsk.kg


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URL: https://www.vb.kg/434109
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан
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