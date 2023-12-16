Экологи обнаружили следы аварии на возводимом талибами канале Кош-Тепа

В Афганистане, на прокладываемом талибами оросительном канале Кош-Тепа, который будет забирать большие объёмы воды из реки Амударьи, произошла первая серьёзная авария – и её последствия не ликвидированы до сих пор, сообщают эксперты международной экологической коалиции "Реки без границ", пишет rivers.help.

Специалисты коалиции "Реки без границ" изучили последние спутниковые снимки территории строительства оросительного канала Кош-Тепа на севере Афганистана, первую очередь которого (протяженностью примерно 100 км) талибы торжественно открыли в октябре этого года. Космоснимки, сделанные европейским спутником Sentinel-2, показывают, что в первый же месяц после начала наполнения канала водой из Амударьи стенки гидротехнического сооружения, видимо, не выдержали давления водного потока – и огромный объем воды, вырвавшись из канала, растекся по всей близлежащей территории.

"Силы и объема вырвавшейся из канала воды хватило, чтобы образовать огромный разлив длиной девять километров – и символично, что эта гигантская лужа имеет очертания другого гиганта – тираннозавра – если смотреть на нее через оптику спутника на околоземной орбите, – отмечает Александр Колотов, координатор коалиции "Реки без границ" по Центральной Азии. – Более того, свежие космоснимки показывают, что площадь разлива неуклонно увеличивается, что может свидетельствовать об отсутствии у талибов возможности или желания исправить ситуацию".

Экологи подчеркивают, что даже без учета аварий и разливов канал Кош-Тепа будет способен забирать до 15-20% всего стока Амударьи. Ввод в эксплуатацию Рогунской ГЭС на реке Вахш в верхнем течении Амударьи способен еще больше осложнить ситуацию с водой в регионе.

"Совокупное воздействие на объем доступной воды и на сезонное распределение водного стока канала Кош-Тепа и других создаваемых в регионе гидротехнических сооружений вроде Рогунской ГЭС может чрезвычайно усилит дефицит воды в бассейне Амударьи, – уверен международный координатор коалиции "Реки без границ", докторант университета Нового Южного Уэльса (Австралия) Евгений Симонов. – Чтобы четко понимать возможные сценарии будущего и избежать водного кризиса, требуется провести стратегическую экологическую оценку развития всего водохозяйственного комплекса в бассейне Амударьи с учетом всех реализуемых ныне мегапроектов на территории Афганистана и Таджикистана".

Экологи напоминают, что кроме строительства канала Кош-Тепа временное правительство Афганистана уже анонсировало строительство двух гидроэлектростанций "Дахандара" и "Алмар" в провинции Фарьябе на северо-западе страны у туркменской границы.