Готовь сани летом, а каналы - зимой

Сейчас, при обильных снегопадах и аномальных для наших широт морозах, трудно представить, что кто-то где-то что-то расчищает и ремонтирует. На улице! А между тем до последнего, до самого наступления настоящей суровой зимы полным ходом шла подготовка к вегетационному сезону.

До конца года, по данным Службы водных ресурсов, в Кыргызстане должны быть отремонтированы, восстановлены и приведены в боевую готовность каналы общей протяженностью 618 километров; 648 гидротехнических сооружений; 265 гидрометрических постов; 8 бассейнов суточного регулирования; 105 насосных станций; 168 насосных агрегатов…

Если говорить конкретно о Чуйской области и еще конкретнее – об Аламудунском и Сокулукском районах, то важнейшие стратегические ирригационные объекты здесь – Наливное Ала-Арчинское водохранилище и вытекающий из него Совхозный канал, поливающий земли этих двух районов.

Техник водоотделения Осмон Алиев рассказывает, что из канала Совхозного вода подается на 11 100 га: две с половиной тысячи гектаров – в Аламудунский и чуть больше восьми с половиной тысяч – в Сокулукский район. Протяженность канала – восемь километров, пропускная способность – 12 кубометров в секунду. Так, по крайней мере, было по проекту, и так должно быть. Но сейчас канал заилился, и вместо 12-ти пропускает только 9-10 кубов. После механической очистки (а ею как раз занималось до самых морозов Чуйское областное управление водного хозяйства), надеется техник, снова все заработает как положено.

Ала-Арчинское водохранилище занимает 624 гектара. Изначальный полный объем – больше пятидесяти миллионов кубов. Поздняя осень-начало зимы – не лучшие времена для этого водоема. Летом он раздавал воду полям, пока совсем не истощился. Теперь водохранилище потихоньку наполняется вновь. Вода идет по подводящему каналу протяженностью 11 километров, начинающемуся с ГЭС-2.

А пока котловина не наполнилась – являет собой зрелище неприглядное и печальное. Дно усеяно мусором, который под водой не виден и который бессовестно сбрасывают сюда жители вплотную примыкающей к водохранилищу новостройки.

Вокруг очень "удачно" расположились кирпичные заводики, уродующие не только некогда живописные окрестности, но и экологию.

Мусор со дна рабочие выгребать не будут. Они и так уже проделали колоссальную работу по очистке канала, протяжке и смазке агрегатов и вообще консервации на зиму гидросооружений. Купаться в водохранилище запрещено. Об этом гласит шит, установленный на недосягаемой высоте. Высоко – поэтому его пока не сняли. Все другие объявления, просьбы и предостережения кто-то из местного населения регулярно срывает. Водники меняют сорванные таблички на новые – и о том, что купание запрещено, и о том, что Ала-Арчинское водохранилище – не помойка и выбрасывать в него мусор очень не рекомендуется… Буквально через день-два от табличек не остается и следов.

К сотрудникам управления водного хозяйства претензий нет. Они работают, при любой погоде и любой температуре воздуха, часто без выходных и перерывов на обед. Работают там, где невозможно пройти и проехать – разве что на экскаваторе.

Претензии – к тем, кому на эти претензии наплевать. Как и на то, что территория, прилегающая к населенным пунктам, превращается в мусорный полигон; и на то, что над красивейшим водохранилищем висят облака из пыли и отходов кирпичного производства… Но это уже совсем другая история.

С начала года на ремонт и восстановление воднохозяйственных объектов, находящихся на балансе Службы водных ресурсов, выделено 834 миллиона сомов. Деньги не потрачены впустую. По оценкам специалистов, уже улучшено мелиоративное состояние четырех тысяч гектаров орошаемых земель.

Есть надежда, что весной и летом проблем с поливной водой будет гораздо меньше.