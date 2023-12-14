В Оше за "крышевание" наркоканала задержан начальник колонии №25

ГКНБ КР и УВД города Ош в ходе совместной оперативно-следственной разработки выявлен и пресечён налаженный канал снабжения и продажи наркотических средств в исправительной колонии №25 в южной столице страны. Данные незаконные действия совершались под контролем так называемого "общака" и под покровительством должностных лиц Учреждения №25 СИН при МЮ КР города Ош. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Установлено, что данная преступная схема организована содержащимися в Учреждении №25 СИН при МЮ КР г.Ош - т.н. "положенцем" гражданином КР А.Т. и "смотрящим за отравой" гражданином РТ Г.Г., члена ОПГ К.Досонова по прозвищу "Дженго", действовавших с одобрения руководства спецучреждения.

В рамках проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий были получены доказательства о причастности Начальника Учреждения №25 СИН при МЮ КР г.Ош Ж.У., который в сговоре с другими ответственными сотрудниками Учреждения на систематической основе получал "откаты" за беспрепятственный пропуск наркотических средств на территорию спецучреждения.

Согласно действовавшей схеме, т.н. "смотрящий за отравой" гражданин Республики Таджикистан Г.Г. организовал через свои каналы в Согдийской области РТ ежемесячную доставку и переброску наркотических средств в Учреждение №25 СИН при МЮ КР города Ош для дальнейшей продажи следственно-арестованным и осуждённым лицам. Вырученные денежные средства с продаж наркотических средств распределялись между Начальником Учреждения №25 СИН при МЮ КР г.Ош Ж.У., т.н. "положенцем" А.Т. и другими участниками наркоканала.

ГКНБ в рамках проводимой работы при очередной попытке переброски наркотических средств в Учреждение №25 СИН при МЮ КР г.Ош был изъят "афганский гашиш" весом 1 кг, спрятанный в продуктах питания, предназначенный для последующей реализации в спецучреждении среди следственно-арестованных.

Кроме этого, сотрудниками УВД г.Ош при попытке переброски наркотиков в СИЗО-25 с поличным были задержаны граждане И.М., С.А., К.А. и К.А.. В ходе проведённых обысков по местам проживания И.М. и К.А. обнаружены наркотические средства в виде "афганского гашиша" общим весом 1,3 кг, также предназначенные для дальнейшей переброски и продажи в Учреждении №25 СИН при МЮ КР г.Ош.

Далее, ГКНБ КР совместно с УВД по г.Ош были проведены обыски в камерах заключённых, участвующих в налаженной преступной схеме, где были обнаружены и изъяты наркотические средства и другие запрещённые предметы (мобильные телефоны, зарядные устройства, ножи и др.).

В настоящий момент, Начальник Учреждения №25 СИН при МЮ КР г.Ош Ж.У. водворен в СИЗО ГКНБ КР, а члены организованной преступной наркогруппировки - И.М., С.А., К.А. и К.А. водворены в ИВС УВД г.Ош.

ГКНБ КР в тесном взаимодействии с УВД города Ош продолжается работа по установлению других причастных лиц к выявленному каналу наркотрафика".