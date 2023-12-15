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Юбилеи года: В КР отметили 115-летие выдающегося хирурга Исы Ахунбаева

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- Нина Ничипорова
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Имя, без преувеличения, глыбы кыргызского здравоохранения – Исы Коноевича Ахунбаева хорошо известно не только в медицинских кругах. Его знают и кыргызстанцы, далекие от медицины, и не названию улицы, клиники, Медакадемии, которым присвоено имя великого хирурга. Имя этого выдающегося ученого, истинного гражданина, патриота навсегда останется в истории нашей страны, в памяти народа.

И не случайно на торжестве, посвященном светлой памяти видного ученого и государственного деятеля, известные ученые-педагоги в области медицины и высшего медицинского образования, руководители государственных органов и родственники говорили, что "Иса Коноевич - личность уникальная. Присущие ему организаторский талант, потрясающая работоспособность, гуманизм и профессионализм снискали уважение народа". "Такая человеческая высота складывается из трех составляющих – огромный талант, невероятное трудолюбие и непрерывное генерирование особой энергетики, которая притягивала людей". "Пациент смотрит на врача как на Бога, на Спасителя. То, что больной прочитает в его глазах, станет настоящим мостиком – от сердца к сердцу, ведущим либо к выздоровлению, либо к отчаянию. Иса Коноевич был врачом с невероятно добрым сердцем".

К правительственным наградам - орденам и медалям, десяткам почетных грамот добавилась еще высшая награда Кыргызстана. Накануне 115-летнего юбилея академику, хирургу Исе Коноевичу Ахунбаеву за большой вклад в становление, развитие медицины и науки Кыргызской Республики присвоена (посмертно) высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с вручением особого знака "Ак Шумкар".

Пастух, сын пастуха

Никто из крестьян села Тору-Айгыр, где родился и рос Иса Ахунбаев, не мог даже подумать в те далекие годы, что маленький мальчик, который помогал отцу пасти байских овец, станет хирургом, ученым, президентом Академии наук. Скорее, как и им, ему тоже была уготована судьба покорного раба, без радости и будущего. Возможно, на сознание подростка повлиял один дикий случай, свидетелем которого он стал. Стальбек Ахунбаев, доктор медицинских наук, профессор, ректор Международной высшей школы медицины МУК, внук Исы Ахунбаева, так описывает в своей книге этот случай и переживания Исы в тот момент. "В одной из юрт в горячке умирала женщина-роженица. Мулла напомнил поверье о том, что только с помощью беркутчи можно изгнать "злой дух", якобы вселившийся в больную. Примчался беркутчи, который кричал на умиравшую женщину и даже ударил ее плеткой. Естественно, женщина без оказания медицинской помощи умерла. Иса после увиденного в смятении убежал на берег Иссык-Куля и долго сидел там в одиночестве. Кто знает, может, тогда впервые и зародились смелые для той мрачной поры планы: Иса, сын пастуха и сам пастух, захотел учиться, чтобы помогать людям и не быть рабом кулаков и баев Тору-Айгыра".

Но учиться он начал только спустя несколько лет. В сентябре 1916 года началось великое бедствие - бегство кыргызов в Китай. Родителям Исы Коноевича чудом удалось добраться до китайской земли. Тысячи людей погибли в дороге. "Но жизнь кыргызов на китайской земле была тяжела и трагична. Голодные и холодные, они стали продавать своих детей за несколько фунтов кукурузной муки. В числе таких детей восьмилетним я был продан уйгурскому богачу Алахуну, у которого работал подпаском. На чужбине люди тосковали по родной земле. Они собирались у своих бедных очагов, и все сводилось к тому, как скорее вернуться на родной Иссык-Куль. Весной 1918 года около 15 семей торуайгырцев отправились в обратный путь - на Родину. Мой отец украдкой увез меня от моего хозяина Алахуна", - писал в своих воспоминаниях Иса Коноевич.

Дорога домой тоже была опасной и трудной. Но когда беженцы-кыргызы поднялись на вершину Тонского перевала и увидели голубую гладь Иссык-Куля, никто не смог удержаться - от счастья плакали и стар и млад. Плакал вместе с ними и Иса. Вот тогда маленький Иса по-настоящему испытал глубокое чувство любви и преданности своей земле, народу, в подростке укрепилась мысль, что, невзирая ни на какие трудности, он будет служить ему. И служил беззаветно до конца своей жизни. "Я своим трудом сын народа. Перед этим народом преклоняюсь. Народ, я - раб твой. Не только трудом, но и кровью своей я принадлежу тебе. Я – Иса". Это признание Ахунбаева говорит само за себя.

…Только в 14 лет после возвращения из Китая он начал учиться в сельской школе. Ему приходилось вставать чуть свет, чтобы добраться от села Тору-Айгыр до города Рыбачье. Ежедневно Иса преодолевал 20-километровый путь в обе стороны. В 1925 году он пришел из Рыбачьего во Фрунзе пешком, потом подался в Ташкент. Там поступил на подготовительное отделение медицинского техникума. Окончив техникум в 1930 году, продолжил учебу на первом курсе подготовительного факультета Среднеазиатского университета. Благодаря дарованным природой способностям и ясному уму Ахунбаев быстро усваивал науки и намного опережал в знаниях своих сверстников. Его никогда не видели праздношатающимся, у него никогда не было выходных.

В 1935 году будущий академик окончил Среднеазиатский мединститут, вернулся на родину и стал работать врачом-ординатором хирургического отделения Фрунзенской городской больницы. Когда началась война, он был простым врачом в клинике, в которой проработал до последних дней своей жизни и которая сегодня носит его имя. И, судя по архивным документам, молодой хирург четыре раза просил военкомат отправить его на фронт, но ему каждый раз отказывали, говорили, что он нужен здесь, в тылу. Во Фрунзе действительно эвакуировалось большое количество раненых бойцов, организовывались госпитали, и нужны были заботливые и талантливые руки хирургов.

После войны в 1946 году Ахунбаев блестяще защитил кандидатскую диссертацию, а через два года - докторскую по актуальной на тот момент теме "Эндемический зоб в Чуйской долине". И вскоре молодой доктор меднаук был назначен ректором Киргизского госмединститута и первым в истории кыргызского народа стал членом-корреспондентом Академии наук СССР. А когда в 1954 году в республике открылась Академия наук Кыргызстана, стал первым ее президентом.

Иса – дарующий жизнь

Будущее родного края он видел в становлении и укреплении такой важной отрасли медицины, как кардиохирургия, планировал открыть во Фрунзе современную кардиохирургическую клинику для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающихся в оперативном лечении.

Поэтому с группой своих учеников и сотрудников в 1958 году Иса Коноевич, будучи именитым врачом, академиком, отправился в Институт сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР, возглавляемый в то время академиком А. Н. Бакулевым. И вновь, в 50 лет, начал учиться. Денно и нощно в течение пяти месяцев пропадал в палатах, лабораториях, операционных, реанимационной.

Учился методам диагностики болезней сердца, участвовал в операциях, осваивал сложнейшие методы исследования, беседовал с коллегами, перенимая их опыт, выхаживая больных после операции. Чрезвычайная простота и скромность именитого стажера, глубокая жажда познания, личное обаяние вызывали искреннее уважение всех сотрудников одного из ведущих научных центров страны и послужили основой развития истинных дружеских и творческих связей между врачебными коллективами Москвы и Фрунзе.

После возвращения из Москвы академик Иса Ахунбаев впервые в Центральной Азии в 1959 году провел операцию на сердце.

"Эта операция стала прорывом в нашей хирургии, тогда о кардиохирургии еще и речи не шло, - поделился своими воспоминаниями академик, бывший директор НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Сейтхан Джошибаев. - Конечно, к ней готовились, хотя теоретически коллеги знали, как проводить эту операцию".

У первого пациента - Шершебека Мырзабекова был стеноз митрального клапана - приобретенный порок сердца. По сравнению с тем, что сейчас делают кардиохирурги, - это был, в общем–то, несложный порок. Но по тем временам он был неизлечим. Жизнь юноши могла оборваться в любой момент, и он это знал. Может быть, поэтому сразу согласился на операцию и был абсолютно спокоен, когда его везли в операционную. В отличие от хирургов, которые, конечно, волновались. Все–таки - первая операция! Но сам Иса Коноевич, говорят, был во время операции уверенным, последовательным, поэтому страх у других тоже прошел.

Час и пятьдесят минут - столько времени длилась эта историческая операция - пролетели так быстро, но запомнились на всю жизнь медикам и вошли в историю кыргызского здравоохранения. Кстати, сердце Шершебека Мырзабекова работало до самой его старости и остановилось из–за другой болезни.

"В этот год, когда сделали операцию, я проходил практику на кафедре общей хирургии в нынешней теперь клинике Ахунбаева. И был настолько поражен тем, что человек, которому прооперировали сердце, жив, он ходит, что я даже трогал его руки. Не сон ли это? – рассказал Сейтхан Джошибаев. - Для меня, студента, Ахунбаев был Богом. А если честно, то и остался им до сих пор. Благодаря этому величайшему хирургу я и стал кардиохирургом".

"Я ведь тоже была первой женщиной в Кыргызстане, которая оперировала на сердце. Сначала была вторым ассистентом, потом первым, потом дали первую самостоятельную операцию - так называемый Баталов проток. Для начинающих кардиохирургов - это одна из первых операций, которую они делают. А потом проводила уже большие вмешательства по поводу врожденных, приобретенных пороков, - сказала дочь Исы Коноевича Нелли Ахунбаева. - Наверное, кто хоть один раз "побывал в сердце", подержал его в своих руках, тот испытал ощущения совершенно непередаваемые и незабываемые. И каждый раз, сколько бы ни оперировала, эти ощущения возвращались, когда брала в руки этот удивительный вечный двигатель. У меня до сих пор осталось это ощущение. Не скрою, хотела быть кардиохирургом. Однако не получилось. Но моя мечта исполнилась: я состоялась как хирург".

Хотя, по словам Нелли Исаевны, отец ее отговаривал, но потом признал, что "руки у меня работают хорошо, что из меня получится настоящий профессионал".

"Помню, он еще говорил, что надо иметь цель в жизни, не бояться растрачивать себя на любимую работу и всегда при любых провоцирующих обстоятельствах быть порядочным, честным и принципиальным, за что иногда и горел, - рассказала Нелли Исаевна. - А как он относился к больным! Когда заходил в палату, у пациентов лица светлели. Он не пробегал мимо кроватей, напротив, останавливался, мягко что–то говорил каждому".

Ее слова подтверждает и признание самого Ахунбаева: "Я понял, что путь хирурга – это тернистый путь, что теперь и навсегда моя жизнь – жизнь моих больных. Мой дом – больница, где я работаю". Превыше всего он ставил интересы больного. Наиболее тяжелых и сложных пациентов он всегда оперировал сам и боролся в буквальном смысле этого слова со смертью до конца. Эту черту своей натуры он пронес через всю жизнь. И даже когда ему пошел седьмой десяток, хирурги клиники, оберегая его здоровье, пытались часть тяжелых операций взять на себя. Но Иса Коноевич оставался верным себе и проводил у операционного стола по 10-12 часов в сутки.

Видимо, богом было ниспослано его родителям назвать сына Исой. В переводе с арабского имя означает - дарующий жизнь. И он даровал жизнь тысячам соотечественников. За что снискал еще при жизни безграничную любовь и уважение народа, а после оставил светлую память о себе. И, несмотря на высокие посты и звания, Иса Коноевич оставался скромным, обаятельным, добрым и доступным человеком. Не случайно скульпторы и художники признают, что им трудно в картинах и камне передать сложность, незаурядность и одновременно простоту личности этого большого человека.

Учитель опередил свое время

"У меня сложилось убеждение, что сейчас таких людей, каким был папа, нет. Помню, когда он приезжал в Москву, то звал не только меня, но и многих аспирантов в ресторан пообедать, помогал им и деньгами. Говорил: "Учитесь, нам кадры нужны". Мама была завкафедрой и тоже вечно приводила домой студентов, кормила их. Мы все это видели, впитывали, и это оказало большое влияние на формирование характера, нашего отношения к людям, к профессии. И не только нашего, но и всего окружения папы", - рассказывает профессор Ахунбаева.

Бывший директор, а ныне президент Центра сердечно-сосудистой хирургии России, академик Лео Бокерия сказал: "Если Бакулев стал родоначальником хирургии сердца и кардиореанимации в России, так и Ахунбаев, приняв от него своеобразную эстафету, заложил основы этих направлений медицинской науки в Кыргызстане". Только спустя 30 лет после смерти учителя его ученики добились, чтобы в Кыргызстане появился самостоятельный Институт кардиохирургии.

"Учитель намного опередил свое время, - сказал один из учеников Ахунбаева, бывший директор НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, профессор Калдарбек Абдраманов. - Только теперь мы понимаем и постигаем суть происходящего в те далекие годы, когда титан отечественной медицины в полном одиночестве боролся против своих могущественных противников, отстаивая честь и достоинство кыргызской кардиохирургии и право нашего народа на современное медицинское обслуживание.

Если бы в свое время в Бишкеке был открыт кардиохирургический центр, как об этом мечтал Ахунбаев, мы бы стали лидерами в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний и за эти истекшие 30 лет были бы спасены жизни тысяч наших соотечественников, нуждающихся в срочном оперативном вмешательстве. Однако нельзя все время жаловаться на то, что мы так рано потеряли своего Учителя и что его планы оказались тогда нереализованными. Ради его памяти мы должны развивать кардиохирургию, помня о его завете служить народу, не жалея сил, при любых условиях и режимах".

Можно только удивляться, как Иса Коноевич успевал лечить больных, успешно делать сложнейшие операции, будучи президентом Академии наук, автором более 300 научных работ. Он был еще и депутатом Верховного Совета СССР и исправно и тщательно выполнял свои депутатские обязанности. Немало времени посвящал молодежи, проявляя поистине отеческую заботу о росте научных кадров, отправлял наиболее способных на стажировку в крупные научные центры бывшего Союза.


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Теги:
операция, порок сердца, хирургия, медицина, ученик, больница, пациент, Академия наук
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