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Кыргызстанский армрестлинг выступит в турнире "АМС armwrestling"

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Кыргызстанский армрестлинг Никита Баснин выступит в турнире "АМС armwrestling". Об этом сообщает Кыргызская национальная федерация по армрестлингу.

По ее данным, Никита представит федерацию Кыргызстана на одном из самых престиж-ных турниров по армспорту в мире, который состоится в Москве 22 декабря под названием "АМС armwrestling" в весовой категории 85 кг.

Этот турнир, благодаря высокому уровню организации и гонораров за победу собирает ведущих армрестлеров со всего мира. В этом году примут участие в турнире спортс-мены из России, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Болгарии, Турции и Кыргызстана.

Всего на турнире представлено 6 (шесть) категорий – 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг и 105 кг.

Следует отметить, что Никита принимает участие во многих соревнованиях международного уровня. И, одним из последних соревнований, в которых принял участие Баснин Никита состоялись в городе Санкт-Петербург 9 сентября 2023 года – "Открытый кубок Санкт-Петербурга", где становится чемпионом в весовой категории свыше 100 кг, заняв 1место.


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URL: https://www.vb.kg/434145
Теги:
армрестлинг, турнир, Москва, Кыргызстан
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