Мигрантов из России будут выдворять по новым правилам

Мигрантов, преступивших российский закон, могут выдворить за пределы страны, в том числе принудительно. В центрах временного содержания до депортации их будут держать не более 90 суток, но в определенных случаях суд сможет заменить наказание штрафом. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 15 декабря. За что мигрантов могут выгнать из России, разбиралась "Парламентская газета".

Оштрафовать или выгнать

Правоохранители стали чаще выдворять из страны семьи мигрантов, которые нарушили закон. Так, 10 декабря в пригороде Санкт-Петербурга Красном Селе группа подростков из Узбекистана затушила Вечный огонь. Вскоре выяснилось, что их семьи к тому же нарушили миграционные правила, и полиция обратилась в суд с ходатайством о выдворении. В начале ноября в Нижегородской области подросток из семьи мигрантов избил ученика из своей школы, и суд выслал из страны всю семью.

Мигранты могут покинуть страну как самостоятельно, так и принудительно, это решает суд. В последнем случае нарушители ждут выдворения в центрах временного содержания. В кабмине предложили держать их там не более 90 суток, а также смягчить требования о выдворении лиц без гражданства, которых фактически некуда выслать. Такой законопроект, разработанный во исполнение постановления Конституционного суда, внесли в Госдуму еще в 2017 году, а 21 декабря этого же года его приняли в первом чтении. Изменения предлагают внести в КоАП РФ.

15 декабря 2023 года Госдума приняла закон в окончательном, третьем чтении. Ко второму чтению к документу поступило восемь поправок, все они были приняты. Одна из них предлагает: если иностранцу или лицу без гражданства грозит обязательное выдворение, но судья сочтет наказание слишком строгим, можно ограничиться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 200 часов. При этом учтут, сколько человек прожил в России, кем работал, платил ли налоги и не нарушал ли закон, есть ли у него доход, и прочие факторы. В некоторых случаях наказание не смягчат: например, если нарушителя высылают за пропаганду нетрадиционных отношений. Также штрафом смогут отделаться лица без гражданства, если нет государства, готового принять их на своей территории.

Быть гуманнее

Изначально документ разрабатывали именно для гуманного отношения к людям без гражданства, которым некуда уехать, рассказал "Парламентской газете" член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, по поводу инициативы в МВД ему дали разъяснения: мигрантам не планируют заменять выдворение штрафом.

"Мы будем смотреть, как нововведения будут реализовывать. Самое главное, чтобы не появилась лазейка для мигрантов, которые не подпадают под категорию лиц без гражданства", - сказал Кабанов. Иностранцев, нарушивших закон, необходимо выдворять на родину, уверен эксперт.

За незаконную работу

Административное выдворение могут применить к мигрантам, если они:

нарушили правила пересечения границы,

нарушили правила въезда в пограничную зону,

нарушили режим в пунктах пропуска через границу,

незаконно работают в стране,

не соблюдают ограничения на виды деятельности,

нарушили правила въезда в страну и режим пребывания,

нарушили иммиграционные правила.

Во всех этих случаях выдворение не является обязательным наказанием, суд может назначить только штраф.

А вот за административные проступки, связанные с наркотиками, альтернативы не предоставят. Заставят пересечь границу России и тех, кому уже назначали выдворение, но они не выполнили требование.

Также изгонят из страны мигрантов, которые пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола либо распространяли эту информацию среди несовершеннолетних. Выдворение грозит за пропаганду педофилии и за грубое нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях.

В законах предусмотрена и возможность запрета иностранцам въезда в Россию. Если мигранта за три года пребывания в стране хотя бы дважды привлекли к административной ответственности, он не сможет въехать в Россию в течение трех лет. А если человек за год дважды посягал на общественный порядок, въезд ограничат на пять лет. Также запретят въезд тем, кто подделал документы, участникам экстремистских и нежелательных организаций, людям с неснятой судимостью, долгами по налогам и штрафам и некоторым другим нарушителям закона.