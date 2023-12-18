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Азербайджан+ЦА: Кыргызский взгляд на нового регионального игрока

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Азербайджан уверенно и стремительно укрепляет свои позиции в Центральной Азии. Официальный Баку настроен на расширение не только историко-культурных связей со странами ЦА, но и на усиление взаимодействия Азербайджанской Республики с Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном в таких направлениях, как торгово-экономические отношения и военно-техническое сотрудничество.

Азербайджан можно назвать новым региональным игроком на полях Центральной Азии. После победы в Отечественной (Карабахской) войне 2020 года увеличилась геополитическая значимость Азербайджана на постсоветском пространстве и в мире в целом. Центральная Азия очень близка Азербайджану по духу и совместная деятельность среднеазиатских республик в формате Азербайджан+Центральная Азия является наиболее привлекательным и взаимовыгодным для всех сторон.

Экономические возможности Баку позволяют ему превратиться в одного из основных инвесторов в центральноазиатском регионе. В настоящее время Центральная Азия, в особенности, Кыргызстан нуждается в притоке инвестиций в гидроэнергетический сектор, в сферу зеленой энергетики и в создании стабильной производственной базы в целях уменьшения потока трудовой и внутренней миграции кыргызстанцев. Гидроэнергетическое направление в настоящее время является болезненным вопросом для центральноазиатских государств и каждый в этом вопросе тянет одеяло на себя. К примеру, в зимний период 2022-2023 гг. практически весь регион испытывал серьезную нехватку электроэнергии, происходили сбои в системе энергоснабжения. В Центральной Азии для решения подобных проблем нет единого центра принятия решения. Кроме того, государства ЦА после 2021 года начали самостоятельно без поддержки США, Китая и России улучшать военный потенциал и сферу безопасности. Новыми военно-политическими партнерами Центральной Азии выступили Турция и Азербайджан.

Вооруженные силы стран ЦА постепенно осваивают новые виды высокоточного оружия и новые стандарты подготовки личного состава. К примеру, Кыргызстан после приграничных конфликтов с Таджикистаном кардинально усилил сотрудничество в оборонном деле с Анкарой и Баку. На вооружении кыргызской погранслужбы появились турецкие ударные БПЛА и азербайджанское пехотное оружие. Разумеется, это лишь начало. Таким образом, можно сказать что в Центральной Азии формируется новый торгово-экономический и военно-политический союз тюркоязычных республик Центральной Азии и Азербайджана.

Официальный Баку, как новый игрок в центральноазиатском поясе, обладает всеми экономическими, финансовыми и военно-политическими инструментами в целях объединения тюркоязычных государств ЦА. В первую очередь, это вложение азербайджанского капитала в энергосистему республик, открытие новых совместных предприятий по переработке продукции и производству товаров. Азербайджан как независимый арбитр в состоянии усадить за один стол центральноазиатские республики и помочь прийти к совместному решению в вопросе использования гидроресурсов и модернизации энергетического блока, предложить новые пути для доставки товаров.

Развитие военной промышленности по примеру Азербайджана, изучение его опыта в данном направлении имеет стратегическое значение для центральноазиатских стран. Как я сказал выше, армии ЦА изучают новые методы обеспечения обороны и новые военные технологии. Однако, оборонную независимость мы в состоянии обеспечить только за счет производства собственного современного вооружения на своей территории. Наглядный пример - министерство оборонной промышленности Азербайджана производит 1200 различных видов вооружения, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, оптические приборы, мины, авиабомбы и бронированную технику. Полностью был освоен процесс серийного производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Именно наличие военно-промышленного комплекса и его развитие позволило Баку одержать победу в карабахской войне и восстановить территориальную целостность.

Из-за возрастающего геополитического противостояния США, России и Китая Центральная Азия превращается в территорию высокого риска возникновения горячих точек. В связи с чем, Кыргызстану и странам ЦА необходимо уже сегодня принять меры для обеспечения военной безопасности, улучшить экономическое благосостояние и снизить уровень бедности. Партнерство Азербайджана и Центральной Азии не будет прозападным, пророссийским или прокитайским. Это будет региональный союз, служащий исключительно в интересах тюркского мира и в целях укрепления братских отношений Турана.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт


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URL: https://www.vb.kg/434187
Теги:
Азербайджан, сотрудничество, Кыргызстан
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