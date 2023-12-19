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В Кыргызстане обсуждают закон о биобезопасности

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- Светлана Лаптева
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Представительство Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Кыргызской Республике приняло участие в работе Совета при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по устойчивому развитию в условиях изменения климата.

Мероприятие, которое было посвящено обсуждению вопросов биологической безопасности, прошло сегодня 18 декабря в большом зале заседаний Жогорку Кенеша. На встрече выступил с приветственным словом международный советник по техническим вопросам и и.о. заместителя Представителя ФАО в Кыргызстане Куватбек Бапаев. Он выразил признательность за приглашение на эту авторитетную площадку и подчеркнул тесное взаимодействие ФАО по вопросам биологической безопасности с Жогорку Кенешом, Кабинетом Министров, а также неправительственным сектором и гражданским обществом Кыргызской Республики.

По словам Куватбека Бапаева, основой для данной работы служит проект ФАО "Реализация национального механизма биобезопасности в Кыргызской Республике в соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности". Финансируемый за счет средств Глобального экологического фонда, проект призван оказать помощь Кыргызстану в разработке и внедрении национальных механизмов обеспечения биобезопасности.

"Растущий интерес к теме биобезопасности является прямым следствием таких явлений, как глобализация и технологический прогресс, ускорение темпов распространения информации, транспортных перевозок и торговли", – отметил Куватбек Бапаев. "Сегодня нам необходимы эффективные, действенные, усовершенствованные и обновленные основы и стандарты для обеспечения безопасности пищевых продуктов, охраны окружающей среды и устойчивой сельскохозяйственной практики".

Конвенция о биологическом разнообразии

Как было отмечено на заседании Совета, в 1996 году Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии, а в 2005 году Картахенский протокол о биобезопасности, который является дополнением к Конвенции и направлен на обеспечение безопасной обработки, транспортировки и использования модифицированных с использованием современных биотехнологий организмов.

"Биотехнологии могут быть выгодны, однако есть опасения, что они неблагоприятно скажутся на сохранении биоразнообразия и здоровье человека", – сказала менеджер проекта ФАО Чолпон Алибакиева. "В рамках проекта будет создан технический потенциал. Прежде всего это оснащение лабораторий для обнаружения живых измененных организмов и повышения кадрового потенциала сотрудников лабораторий".

В совокупности с другими мерами это позволит Кыргызстану обеспечить надежную и эффективную защиту от неблагоприятного воздействия на экосистему и биоразнообразие страны, а также исключит риски для здоровья граждан.

Проект закона "О биологической безопасности"

В ходе работы Совета, который призван координировать усилия, направленные на устойчивое развитие, а также сохранение уникальной экосистемы Кыргызстана, был презентован проект закона "О биологической безопасности в Кыргызской Республике".

Документ призван заложить основы для регулирования, управления и контроля биобезопасности в секторах продовольствия и сельского хозяйства, способствуя повышению экономической рентабельности и согласованности действий в разных секторах.

"Отдельные новые технологии могут представлять риски и непреднамеренные последствия", – сказала заместитель председателя Совета, депутат Жогорку Кенеша Динара Ашимова. "Принцип осторожности должен превалировать, чтобы предотвратить потенциальные риски для нынешнего и будущих поколений".

По итогам заседания разработку закона о биологической безопасности было решено включить в план мероприятий Совета при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по устойчивому развитию в условиях изменения климата. Кроме этого, Кабинету Министров поручено определить перечень подзаконных актов, которые необходимо привести в соответствие с будущим законом в части имплементации Картахенского Протокола по биобезопасности.

В свою очередь ФАО усилит взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами для укрепления нормативно-правовой и институциональной базы по биобезопасности в соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/434204
Теги:
Кыргызстан
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