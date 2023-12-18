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В Баткенской области задержан контрабандный груз на 2 млн 650 тыс. сомов

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В Баткенской области задержан контрабандный груз на 2 млн 650 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, на автодороге "Мурас-Арка" Жаны-Жерского, а/а Лейлекского района Баткенской области с 11 по 14 декабря задержаны следующие контрабандные грузы:

- 2 единицы автомашин марки "Мерседес Бенц Спринтер" под управлением граждан КР "Т.А.А.", 1993 г.р., уроженца и жителя с.Арка и "Д.Б.А.", 1981 г.р., уроженца и жителя с.Кулунду Кулундинского а/а., в которых обнаружено большое количество бытовой техники без каких-либо сопроводительных документов.

- автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц Спринтер" под управлением гражданина КР "А.А.А., 1985 г.р., уроженца и жителя с.Кулунду Кулундинского а/а, который осуществлял перевозку кондитерских изделий (650 коробок сладости, общим весом примерно 3250 кг) без каких-либо сопроводительных документов.

Задержанные автотранспортные средства вместе с грузом остановлены на ответственное хранение на территории ПогЗ "Жаны-Жер". По предварительным оценкам эксперта, ориентировочная сумма задержанных грузов составляет более 2 млн 650 тыс. сомов.

По указанным фактам проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/434205
Теги:
задержание, контрабанда, ГКНБ, Баткенская область
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