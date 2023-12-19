В Узбекистане силовики накрыли аптеки, которые торговали наркотиками

В Узбекистане силовики накрыли псевдоаптеки, которые торговали сильнодействующими психотропными препаратами, сообщает СМИ.

Нарушителей задержали сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре совместно с коллегами из регионального ОВД.

Так, в Андижане, в махалле Мустакиллик, задержан гражданин, у которого обнаружены и изъяты 173 единицы сильнодействующих препаратов "Зардекс" и "Фенобарбитал".

Также задержан продавец аптеки в Каракульском районе Бухарской области, продавший 20 упаковок сильнодействующего лекарства "Габатен" без разрешительных документов. В качестве вещественных доказательств из аптеки было изъято 106 упаковок сильнодействующего лекарства.

Продавца аптеки в Коканде поймали при продаже 40 упаковок сильнодействующих препаратов без разрешительных документов, всего из аптеки в качестве вещественных доказательств изъято 60 упаковок препаратов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Проводятся следственные действия.