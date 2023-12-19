ГКНБ: Центр "Рух Ордо" возвращен государству

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем со стороны Камчы Асанбека, 21 ноября 2023 года по факту в соучастии финансировании ОПГ был задержан гражданин КР С.А.Б.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

18 декабря 2023 года со стороны С.А.Б. на баланс государства передан туристическо-экскурсионный центр "Рух Ордо" расположенный в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области, а также в республиканский бюджет возмещено 537 млн. сомов.

Кроме того, ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и возврату в доход государства имущества, принадлежащего Камчы Асанбеку.