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Владельцы рынков Оша выразили готовность снизить арендную плату

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ГКНБ провел соответствующие разъяснительные работы с владельцами торгово-рыночных комплексов города Ош и Ошской области по поводу снижения арендных плат и создания соответствующих условий для торговцев рынков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате владельцы крупных рынков данную инициативу восприняли положительно, выразили готовность поддержать руководства страны и проводимую им политику.

По г. Ош:

1. ОсОО "Келечек" г. Ош (вещевой рынок), исполнительный директор рынка Сопиев Баатырбек Акимович, снизил аренду до 30%;

2. ОсОО "Кудайберди" г. Ош (рынок автозапчастей), исполнительный директор Усонов Нурлан Айтбаевич, снизил аренду до 25%;

3. АО "Ош Акташ" (рынок автозапчастей), исполнительный директор Дорбанов Мирланбек, снизил аренду до 25%;

4. ОсОО "ТД Арча", владелец Кулушов Темирбек Эргешович, снизил аренду до 20%;

5. ОсОО "Момун Ата базары", заместитель директора Узаков Нурмамбет Базарбекович, снизил аренду до 50%;

6. Мини-рынок "Орозбу", владелец ИП Ахмедова Эльмира, снизила аренду до 25%;

7. Мини-рынок "Фрунзенский", владелец Арзибаев Алмазбек Толонович, снизил аренду до 20%;

8. Мини-рынок "Бостон", владелец Пазилов Карим, снизил аренду до 30%;

9. Мини-рынок "Бексултан" ИП "Текенова Ч.", снизил аренду до 25%;

По Кара-Суускому району владельцы рынков снизили арендные платы с

20 до 50%:

1. ОсОО "Сайкал ЮГ" Кара-Сууский район, исполнительный директор рынка Алмаматов Замирбек Абибиллаевич;

2. ОсОО "КСБ" Кара-Сууский район владелец Эргешов Анарбай Кочкорбаевич;

3. "Аманат МДМ" Кара-Сууский район, директор Жоошбаев Нурлан Женишбекович;

4. ОсОО "Хон Тей Ян" Кара-Сууский район, владелец Турсуналиев Шукур Турсуналиевич;

5. ИП "Жээнбекова" Кара-Сууский район, иполнительный директор Самиева Анипа Манасовна;

6. ИП "Надыров" Кара-Сууский район, исполнительный директор Самиева Анипа Манасовна;

7. ИП "Адылов" Кара-Сууский район, исполнительный директор Самиева Анипа Манасовна.

8. ИП "Шайназарова Б." директор Садирова Упол Нурмаматовна.

По Узгенскому району:

1. Зерновой рынок, владелец Шарипов Садык Шакиржанович снизил арендную плату на 30 %;

2. Овощной рынок, владелец Набижанов Октом Хайдаржанович, снизил арендную плату на 30 %;

3. Рынок игрушек, владелец Каримов Отабек Токтосунович, снизил арендную плату до 30%;

4. Торговый центр "Келечек", владелец Абдумоминов Абдумалик Абдукаюмвич снизил аренду до 30%.

По Ноокатскому району:

1. Центральный рынок "Ноокат ТРК", владелец Алиев Кубанычбек, снизил аренду до 20 %;

2. ТРК "Береке Гранд", владелец Абжалиев Кубаныч, снизил аренду до 20%.

По Араванскому району:

1. Овощной рынок, ИП Мадрахимова Октамхан Абдукахаровна, снизил аренду на 50 %;

2. Вещевой рынок, форма собственности "кооператив, руководитель Абдураимов Абдумуталип, предварительно переговорено о снижении аренды на 50 %. В настоящее время, должно состояться собрание членов кооператива для обсуждения снижения арендной платы;

3. Вещевой рынок, ИП Нурмухамадов Махмадибрагим, снизил аренду на 50 %;

4. Рынок "Ак-Була", ИП Абдыхалыков Нурлан Нишанбаевич, снизил аренду на 50 %".


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URL: https://www.vb.kg/434218
Теги:
Ош, рынок
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