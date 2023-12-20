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В Алматы собираются выпускать китайские автомобили

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В Алматы собираются выпускать китайские автомобили, сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций, передает КазТАГ.

"В ближайшие два года в Алматы запустят производство китайских автомобилей", – сообщили в пресс-службе акимата.

В Алматы хотят открыть мультибрендовый завод китайских брендов Changan, Chery, Haval – 90 тыс. авто в год и завод Orbis Manufacturing – 80 тыс. авто в год.

Помимо этого, ввести два новых автозавода проектной мощностью до 170 тыс. автомобилей в рамках формирования автокластера с производством не менее 220 тыс. авто

"В Алматы для качественного развития экономики планируется привлекать инвестиции с ежегодным ростом на уровне 10%. В 2024 году – 1,8 трлн тенге, в 2025 году – 2,1 трлн тенге. Расширение индустриальной зоны позволит реализовать дополнительные проекты на сумму 230 млрд тенге в 2025-2026 годах. Эти меры направлены на ускорение роста экономики Алматы до 6,5% в 2025 году", – заявили в акимате.


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URL: https://www.vb.kg/434223
Теги:
Казахстан, Китай
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