ГКНБ задержаны 8 пограничников за пропуск контрабандного груза

В ночь с 17 на 18 декабря 2023 года при содействии руководства ПС ГКНБ КР сотрудниками ГКНБ КР задержаны военнослужащие КПП "Баймак-автодорожный" в/ч 2027 ПС ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Задержание пограничников произведено в момент незаконного пропуска контрабандного груза через территорию КПП в нерабочее время.

Установлено, что указанные действия военнослужащих КПП носили системный характер, тем самым был организован и активно функционировал устойчивый канал контрабанды. Так, военнослужащие ПС за материальное вознаграждение активно содействовали контрабандному провозу товаров в ночное время. При этом, в целях сокрытия своих преступных действий, последние прибегали к отключению подачи электричества по всей территории режимного объекта в целях исключения фиксации специально установленных на КПП камер видеонаблюдения.

Также установлены факты организации указанными военнослужащими КПП "Баймак" канала незаконной миграции, путем содействия в незаконном пересечении госграницы КР через броды в обход КПП.

В настоящий момент задержаны 8 военнослужащих КПП "Баймак-автодорожный" и 5 гражданских лиц, участвовавших в контрабанде.

Ведется следствие".