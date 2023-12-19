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Президент КР выразил соболезнование Си Цзиньпину в связи с землетрясением

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Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о больших человеческих жертвах и пострадавших в результате прошедшего землетрясения.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии. В это тяжелое время мы разделяем боль невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.


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URL: https://www.vb.kg/434232
Теги:
землетрясение, Китай, соболезнование, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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