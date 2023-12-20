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На главной киностудии Казахстана расследуют хищение свыше $865 тысяч

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Прокуратура Алматы расследует хищение бюджетных средств на сумму свыше 400 млн тенге (более $865 тысяч) на крупнейшей в Казахстане киностудии "Казахфильм". Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба надзорного органа.

Дело ведет департамент экономических расследований. В прокуратуре отметили, что похищенные средства были выделены на съемку фильма, не уточнив, о какой именно картине идет речь.

Казахстанский журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале написал, что речь идет о расходах на фильм "Улы Дала Таны" с рабочим названием "Касымхан". "Заканчивал этот масштабный проект стоимостью более 4 миллиардов [тенге, свыше $8,6 млн. - Прим. "Ферганы"] режиссер Акан Сатаев. Он же на тот момент руководил киностудией", - говорится в сообщении.

На сайте Кинопоиска указано, что продюсером картины "Улы Дала Таны" ("Рассвет Великой степи"), вышедшей в 2022 году, была младшая дочь бывшего президента Казахстана Алия Назарбаева.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/434234
Теги:
Казахстан, кино
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