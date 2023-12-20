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Российский блогер с многомиллионной аудиторией снял фильм про Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Недавно российский блогер Артем Рындевич с многомиллионной аудиторией выпустил фильм, посвященный Кыргызстану. В своем проекте он представил уникальные истории, красивые природные пейзажи и культурные особенности страны. Фильм стал популярным среди зрителей благодаря ярким визуальным образам, интересным рассказам и оригинальной подаче материала.

"Мы узнали, что произошло с местными жителями после распада СССР, и как они относятся к иностранным гражданам, почему здесь американцы и европейцы чувствуют себя лучше, чем дома, и есть ли связь между Netflix и здешней культурой.

Также мы узнали от местного населения, почему надо называть республику Кыргызстан, а не Киргизия. Мы потеряли дар речи при виде целого города в каньоне Кок-Мойнок. Это круче, чем в Штатах! И я почти поставил рекорд по сборке юрты", - делится впечатлениями блогер.


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URL: https://www.vb.kg/434240
Теги:
Россия, туризм, Кыргызстан, путешествия
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