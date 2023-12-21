На рынке "Дордой" дополнительно открыты пункты налоговой службы

В Свердловском районе на территории ТРК "Дордой" в целях создания дополнительного удобства предпринимателям начали функционировать 8 кабинетов налоговой службы. Об

Этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, также для работы с клиентами выделены инспекторы.

Теперь предприниматели могут обращаться в следующие пункты для оплаты патентов на ТРК "Дордой":

- администрация рынка ОсОО "Дордой базары", центральный вход;

- филиал налоговой службы ОсОО "Дордой базары", (возле мечети);

- филиал налоговой службы ОсОО "Алкан базары";

- администрация рынка ОсОО Дордой Азия (Джунхай), 2-этаж, 207 кабинет;

- администрация рынка ОсОО "Форт-Оберон", 2 кабинет;

- ОсОО "Альмаматр" (Кербен), 24-ряд, кабинет профсоюза;

- администрация рынка ОсОО "Долон-Дордой" (Дордой Автозапчасти), 2-этаж;

- ОсОО "Ак-Суу", профсоюзный кабинет, возле администрации рынка "Ак-Суу".

Кроме того, налогоплательщики могут пройти регистрацию по https://salyk.kg ссылке и войти в "Личный кабинет".