На рынке "Дордой" дополнительно открыты пункты налоговой службы

В Свердловском районе на территории ТРК "Дордой" в целях создания дополнительного удобства предпринимателям начали функционировать 8 кабинетов налоговой службы. Об
Этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, также для работы с клиентами выделены инспекторы.
Теперь предприниматели могут обращаться в следующие пункты для оплаты патентов на ТРК "Дордой":
- администрация рынка ОсОО "Дордой базары", центральный вход;
- филиал налоговой службы ОсОО "Дордой базары", (возле мечети);
- филиал налоговой службы ОсОО "Алкан базары";
- администрация рынка ОсОО Дордой Азия (Джунхай), 2-этаж, 207 кабинет;
- администрация рынка ОсОО "Форт-Оберон", 2 кабинет;
- ОсОО "Альмаматр" (Кербен), 24-ряд, кабинет профсоюза;
- администрация рынка ОсОО "Долон-Дордой" (Дордой Автозапчасти), 2-этаж;
- ОсОО "Ак-Суу", профсоюзный кабинет, возле администрации рынка "Ак-Суу".
Кроме того, налогоплательщики могут пройти регистрацию по https://salyk.kg ссылке и войти в "Личный кабинет".