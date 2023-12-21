Тимур Саралаев: Политический негативизм - это путь в никуда

За последние три года страна столкнулась с нарастающим управляемым политическим негативизмом, особенно, заметным после избрания Садыра Жапарова Президентом Кыргызской Республики. Этот период оказался временем не только интенсивных социально-экономических, политических перемен в обществе, но и чрезмерных политических манипуляций и заметного падения мотиваций для конструктивного диалога. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Тимур Саралаев.

По его словам, каждая инициатива президента подвергается критике, которая во многих случаях не обоснована и агрессивна.

"Этот политический негативизм, чаще всего, не ограничивается обоснованным различием взглядов, а приобретает форму настоящей деструктивной атаки, несмотря на важность плюрализма мнений в здоровом обществе.

Противники президентского курса не просто выражают свое несогласие, но, кажется, превратились в антижапаровских экспертов, готовых критиковать любую инициативу, будь то экономические реформы, изменения в законодательстве или символические акты, такие как изменение флага страны.

Эта трендовая линия позволяет утверждать, что они не просто выражают свои взгляды, а активно используют любой повод для демонизации даже самых фундаментальных политических решений.

Важно подчеркнуть, что парламент, принимающий эти решения, отражает голос самих избирателей, которые предоставили им мандат. Однако, в этом контексте, необходимо отличать мнение отдельных граждан от претензий меньшинства представлять себя волей большинства. Это подчеркивает не только сложность построения единого диалога в обществе, но и проблему, связанную с тем, какие мнения получают широкую общественную поддержку.

В условиях постоянной политически окрашенной сверх эмоциональной умело управляемой напряженности, даже положительные изменения в стране, такие как рост экономики и увеличение налоговых поступлений, становятся предметом сомнения и открытой критики. Даже там, где прогресс явно измерим и подтвержден данными, политический негативизм поднимает сомнения в подлинности этих данных, что приводит к дальнейшей девальвации общественного доверия к институтам.

Сегодня управление политическим негативизмом становится первостепенной задачей для определенных групп. Уверен, существует разработанная стратегия, направленная исключительно на активное поощрение формирования деструктивного диалога в обществе.

Стремление к расширению разногласий в нашем обществе может привести к дальнейшему обострению политических противоречий и будет способствовать формированию более устойчивого политического негативизма в общества. Это в итоге ни к чему положительному не приведёт, а лишь подведёт к закрытию диалоговых возможностей, а это прямой путь к никуда…", - говорит Тимур Саралаев.