Погода
$ 89.05 - 89.50
€ 96.95 - 97.95

Тимур Саралаев: Политический негативизм - это путь в никуда

419  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За последние три года страна столкнулась с нарастающим управляемым политическим негативизмом, особенно, заметным после избрания Садыра Жапарова Президентом Кыргызской Республики. Этот период оказался временем не только интенсивных социально-экономических, политических перемен в обществе, но и чрезмерных политических манипуляций и заметного падения мотиваций для конструктивного диалога. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Тимур Саралаев.

По его словам, каждая инициатива президента подвергается критике, которая во многих случаях не обоснована и агрессивна.

"Этот политический негативизм, чаще всего, не ограничивается обоснованным различием взглядов, а приобретает форму настоящей деструктивной атаки, несмотря на важность плюрализма мнений в здоровом обществе.

Противники президентского курса не просто выражают свое несогласие, но, кажется, превратились в антижапаровских экспертов, готовых критиковать любую инициативу, будь то экономические реформы, изменения в законодательстве или символические акты, такие как изменение флага страны.

Эта трендовая линия позволяет утверждать, что они не просто выражают свои взгляды, а активно используют любой повод для демонизации даже самых фундаментальных политических решений.

Важно подчеркнуть, что парламент, принимающий эти решения, отражает голос самих избирателей, которые предоставили им мандат. Однако, в этом контексте, необходимо отличать мнение отдельных граждан от претензий меньшинства представлять себя волей большинства. Это подчеркивает не только сложность построения единого диалога в обществе, но и проблему, связанную с тем, какие мнения получают широкую общественную поддержку.

В условиях постоянной политически окрашенной сверх эмоциональной умело управляемой напряженности, даже положительные изменения в стране, такие как рост экономики и увеличение налоговых поступлений, становятся предметом сомнения и открытой критики. Даже там, где прогресс явно измерим и подтвержден данными, политический негативизм поднимает сомнения в подлинности этих данных, что приводит к дальнейшей девальвации общественного доверия к институтам.

Сегодня управление политическим негативизмом становится первостепенной задачей для определенных групп. Уверен, существует разработанная стратегия, направленная исключительно на активное поощрение формирования деструктивного диалога в обществе.

Стремление к расширению разногласий в нашем обществе может привести к дальнейшему обострению политических противоречий и будет способствовать формированию более устойчивого политического негативизма в общества. Это в итоге ни к чему положительному не приведёт, а лишь подведёт к закрытию диалоговых возможностей, а это прямой путь к никуда…", - говорит Тимур Саралаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434261
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  