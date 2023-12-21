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Кыргызстанцы могут управлять своим здоровьем через цифровой профиль

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- Назгуль Абдыразакова
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На каждого кыргызстанца сформирован Цифровой профиль здоровья. Об этом сообщает Минздрав.

По его данным, сервис "Цифровой профиль здоровья" обеспечивает каждого гражданина Кыргызстана доступом к личной медицинской информации, а именно:

- Организация здравоохранения, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен человек;

- Статус застрахованности;

- Данные о помещении организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- Данные о госпитализациях;

- Результаты лабораторных исследований;

- Данные о вакцинация.

Кроме того, в декабре текущего года доступ к медицинским данным несовершеннолетних детей получили родители, что дает им возможность более активно участвовать в заботе о здоровье своих детей.

Также проводится работа по настройке уведомлений о необходимости вакцинироваться, проходить определенные исследования.

Цифровой профиль здоровья будет дополняться новыми сервисами для удобства граждан через единую точку взаимодействия гражданина и государственных информационных систем здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/434264
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье
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