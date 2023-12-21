Кыргызстанцы могут управлять своим здоровьем через цифровой профиль

На каждого кыргызстанца сформирован Цифровой профиль здоровья. Об этом сообщает Минздрав.

По его данным, сервис "Цифровой профиль здоровья" обеспечивает каждого гражданина Кыргызстана доступом к личной медицинской информации, а именно:

- Организация здравоохранения, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен человек;

- Статус застрахованности;

- Данные о помещении организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- Данные о госпитализациях;

- Результаты лабораторных исследований;

- Данные о вакцинация.

Кроме того, в декабре текущего года доступ к медицинским данным несовершеннолетних детей получили родители, что дает им возможность более активно участвовать в заботе о здоровье своих детей.

Также проводится работа по настройке уведомлений о необходимости вакцинироваться, проходить определенные исследования.

Цифровой профиль здоровья будет дополняться новыми сервисами для удобства граждан через единую точку взаимодействия гражданина и государственных информационных систем здравоохранения.