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В "Бир Дуйно-Кыргызстан" считают, что "Кыргызтасмасы" превысило полномочия

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В "Правозащитном движении: Бир Дуйно-Кыргызстан" считают, что ГУ ГК "Кыргызтасмасы" превысило свои полномочия и незаконно отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Записки военного времени".

"ОО "Бир Дуйно - Кыргызстан" с 27 ноября по 1 декабря провело XVII Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно-2023" , который прошел под лозунгом: "Не оставить никого позади" и был посвящен 25-летию со дня принятия Декларации ООН о защите правозащитников и 75-летию со дня принятия Декларации ООН по правам человека . На фестивале приняли участие представители государственных служб, лидеры 7 регионов страны, международные и национальные эксперты, представители посольств и международных организаций, режиссеры и гражданские активисты.

Cогласно Положению "О порядке отнесения аудиовизуальных произведений к категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности" 17 октября 2023 года подало список документальных фильмов с записью на компакт – диске в ГУ ГК "Кыргызтасмасы" для получения государственного удостоверения.

В соответствии с пунктом 6 Положения государственное удостоверение выдается в случае, если в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для проката на территории Кыргызской Республики, отсутствуют сцены (эпизоды) порнографического характера или иных запрещенных видов деятельности, указанные в главе 2 Положения.

После проведения соответствующей экспертизы согласно главе 3 Положения 14 ноября 2023 года ГУ ГК "Кыргызтасмасы" выдало государственные удостоверения документальным фильмам, в том числе фильму "Записки военного времени" ("Wartime notes") Барбары Куписти.

Однако, 24 ноября 2023 года из распространенного в СМИ (интернет - сайтов) сообщения ГУ ГК "Кыргызтасмасы" мы узнаем о якобы отзыве удостоверения у фильма, показ которого был запланирован на 30 ноября. По их данным, "картина содержит сцены экстремистской направленности" .

Тем самым госучреждение ввело в заблуждение, как общественность, так и нашу организацию, так как соответствующего юридического межведомственного экспертного заключения, согласно законодательству, не было проведено. А распространенная информация о якобы наличии в фильме сцен экстремистской направленности ничем факто логически и юридически не обоснована. В связи с этим, фестиваль понес репутационные риски, в результате, которого как местные, так и международные организации отказались выступать партнерами и сотрудничать с фестивалем.

В связи с этим, нами была подана жалоба в Департамент кинематографии при Министерстве культуры, спорта и молодежной политики КР на неправомерные действия ГУ ГК "Кыргызтасмасы".

По результатам служебного разбирательства и рассмотрения нашей жалобы было установлено, что ГУ ГК "Кыргызтасмасы" еще 13 ноября 2023 года приняло решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения на вышеуказанный фильм. При этом ГУ ГК "Кыргызтасмасы" превысило свои полномочия и совершила действия (отказ в выдаче прокатного удостоверения на фильм), не соответствующие действующему законодательству, а именно - Положению "О порядке отнесения аудиовизуальных произведений к категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности". Как оказалось,

Также в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса КР за противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей в отношении руководства ГУ ГК "Кыргызтасмасы" приняты дисциплинарные меры – "замечание" директору и "выговор" начальнику отдела кино и проката видеофильмов.

При этом отмечаем, что "Правозащитное движение: Бир Дуйно- Кыргызстан" обратилось в Конституционный суд КР и Административный суд г.Бишкек в связи с имеющимися в отдельных НПА норм, допускающих цензуру в Кыргызстане. При этом эти нормы нарушают права и ограничивают свободы человека, гарантированные Конституцией Кыргызской Республики, а также нормами международных договоров, соблюдать которые приняла на себя Кыргызская Республика.

В первую очередь, требования об обязательности предоставления всех предполагаемых для распространения на территории Кыргызстана аудиовизуальных произведений в ГУ ГК "Кыргызтасмасы", то есть о прохождении гражданами специальной экспертизы и к получению государственного удостоверения - "официального разрешения" на демонстрацию фильма – есть прямая цензура. И противоречат части 2 статьи 10 Конституции Кыргызской Республики, согласно которой цензура в Кыргызской Республике не допускается", - заявили в правозащитной организации.


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URL: https://www.vb.kg/434265
Теги:
кино, Кыргызстан
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