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Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Прилепина

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- Светлана Лаптева
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Посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана, где ему выразили озабоченность по поводу заявления российского писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина на конференции в пресс-центре "Россия сегодня" с предложением о присоединении территории Узбекистана к России.

Накануне Прилепин сказал: "Я стою искренне за то, чтобы территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, просто присоединять и на месте их обучать русскому языку" (цитата по "Коммерсанту").

Он добавил, что "не шутит" и намерен "и далее продвигать тему дезавуирования документации о распаде СССР": "Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на евразийской территории?".

"Такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - говорится в сообщении узбекского МИДа.

Там отметили, что подобные заявления носят провокационный характер и могут негативно сказаться на отношениях народов.

Мальгинов в свою очередь заявил, что слова Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего" с официальной позицией российского руководства в отношении Узбекистана. Он подчеркнул, что "в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан".

Посол добавил, что МИД России в ближайшее время планирует дать комментарий по этому поводу.

20 декабря прошло заседание "Объединенного совета командиров структур Захара Прилепина", в нем участвовали как члены партии "Справедливая Россия - За правду", так и командиры различных подразделений, например, замкомандира полка специального назначения Росгвардии "Оплот" Сергей Завдовеев и командир спецподразделения "Родня" Александр Рагозин.

Писатель позже прокомментировал статью "Коммерсанта" о мероприятии, подтвердив свои слова о присоединении территорий.

"Распад СССР - не просто трагедия, но и незаконный акт. Однажды мы отменим этот подлый документ. А дальше история сама подскажет, как быть. Надо просто быть готовыми к вызовам времени. Все структуры, что мы создаем, в конечном итоге для того и создаются: мы готовимся к вызовам времени", - написал он в своем телеграм-канале.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/434277
Теги:
Россия, Узбекистан, посол
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