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Садыр Жапаров примет участие в очередном заседании ВЕЭС в Санкт-Петербурге

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Президент Садыр Жапаров 25-26 декабря примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальной встрече руководителей стран Содружества Независимых Государств в г. Санкт-Петербург Российской Федерации.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главами государств будут рассмотрены решения, необходимые для дальнейшей деятельности Союза. В частности, будут утверждены члены Коллегии Комиссии и Суда ЕАЭС, основные направления международной деятельности Союза на 2024 год, ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2024-2025 годы.

Будут рассмотрены задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза на период до 2030 и 2045 годов. Кроме того, в рамках заседания ожидается подписание Соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Исламской Республикой Иран.

На неформальной встрече руководителей государств-членов Содружества Независимых Государств будут подведены итоги взаимодействия в 2023 году, определены основные задачи на перспективу, состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Напомним, что Кыргызстан председательствовал в Содружестве Независимых Государств в 2023 году", - отметил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/434289
Теги:
Россия, Кыргызстан, экс-президент, Садыр Жапаров
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