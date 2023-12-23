Ремесленники из КР приняли участие в 27-ой международной выставке в Милане

Со 2 по 10 декабря в Миланском выставочном центре прошла 27 -я международная выставка-ярмарка ремесленных изделий и изделий ручной работы L'artigiano in fiera, которая представляет традиции и культуру более чем 100 стран мира, в том числе и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Международного торгового центра. По ее данным, Кыргызстан на данной выставке представили четыре ремесленные компании под руководством ассоциациии "Дайры".

Истоки этой ярмарки берут начало с 1996 года и вот уже на протяжении многих лет она является одним из самых популярных социальных и культурных событий в мире, где ремесленники со всего мира представляют свою продукцию, рассказывают историю своих компаний и товаров. Кыргызские ремесленники участвуют на данной площадке уже в третий раз. Ярмарка представляет собой осознанный рынок, который отдает приоритет таким ценностям, как подлинность продукции, оригинальность и качество, экологическая устойчивость, использование натуральных тканей.

Как подчеркнула исполнительный директор Ассоциации ремесленников "Дайры" Жипара Раимкулова, участники и посетители выставки отметили стенд кыргызских ремесленников, который по их словам становится лучше из года в год.

"Продукция у нас действительно очень высокого качества и достойна именно требовательного европейского рынка. Мы заняли определённую нишу и у нас была замечательная возможность представить наши уникальные изделия мировому сообществу, поскольку на выставке представлен практически весь мир, участвуют страны из Азии, Европы, Юго Восточной Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Канады. Отрадно, что люди приходили специально на кыргызстанский стенд, искали именно ту продукцию, которая им понравилась в прошлом году, в частности, эко принты и шелк с войлоком".

Менеджер по продажам ИП "Акматова" Фариза Чилмергенова отметила, что выставка дала уникальную возможность увидеть весь рынок ремесленников на одной оффлайн площадке.

"Благодаря этому мы как бренд смогли познакомиться с ремесленниками, производящими похожую продукцию и проанализировать свое конкурентное преимущество. Мы смогли точнее определить наше место на мировом рынке на настоящий момент и определить перспективы на ближайшие 5-10 лет. Кроме того, мы увидели какой целевой аудитории интересен наш продукт, какая ценовая политика будет эффективна, если мы будем экспортировать в Европу, как адаптировать нашу продукцию под европейский рынок. В свою очередь, мы учтем все нюансы и сделаем корректировки в своем производстве и продвижении. Но самое важное для нас -это продвижение нашего бренда Mountain Cedar Woolens на масштабной выставке Европы, которую посещают более млн человек за 10 дней. Если бы мы хотели, чтобы про наш бренд узнали более миллиона человек за 10 дней, мы потратили бы намного больше усилий и средств. Благодаря участию в данной выставке мы смогли повысить узнаваемость своего бренда среди потенциальных покупателей. Самый большой плюс - то, что на выставке кроме розничных покупателей находились и оптовые покупатели, с которыми мы обменялись контактами и на данный момент ведем переговоры по сотрудничеству. Надеемся, что наше сотрудничество с европейскими покупателями будет успешным и долгосрочным".

Участие ремесленников из Кыргызстана на выставке L'artigiano in fiera 2023 стало возможным благодаря поддержке Глобальной текстильной и швейной программы (GTEX), реализуемой Международным торговым центром (ITC) и финансируемой Правительством Швейцарии.