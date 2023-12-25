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В Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по баскетболу

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В Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по баскетболу среди мужских и женских команд. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, он начался 23 декабря и продлится до 31 марта. Чемпионат проходит в спортивном зале школы гимназии №29.

Чемпионат проводится в целях дальнейшего развития и популяризации баскетбола в Кыргызской Республике и повышения мастерства спортсменов.

Соревнования будут проводиться каждую субботу и воскресенье до 31-го марта следующего года.


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URL: https://www.vb.kg/434301
Теги:
баскетбол, чемпионат, Кыргызстан
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