В Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по баскетболу среди мужских и женских команд. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, он начался 23 декабря и продлится до 31 марта. Чемпионат проходит в спортивном зале школы гимназии №29.

Чемпионат проводится в целях дальнейшего развития и популяризации баскетбола в Кыргызской Республике и повышения мастерства спортсменов.

Соревнования будут проводиться каждую субботу и воскресенье до 31-го марта следующего года.