Президентские стипендии вручены 75 лучшим студентам Кыргызстана (список)

В Бишкеке состоялась церемония вручения президентских стипендий 75 лучшим студентам вузов страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в своей речи подчеркнул, что молодые люди, которым небезразлично будущее Кыргызстана, уважающие традиции и ценности своих предков, погруженные в образование и любящие свою Родину – это наше будущее!

Глава государства поддерживает реализацию комплексных мероприятий, включающих устойчивую деятельность для дальнейшего развития нашего образования. Государство и впредь будет уделять особое внимание процессу разработки новых методов развития образования и науки, убедительно обоснованным направлениям, которые позволят реализовать непосредственное использование науки в нашей жизни.

Президент Садыр Жапаров, пожелав студентам успехов и достижений, вручил президентские стипендии.

Так, президентскими стипендиями в размере 60 тысяч сомов отмечены:

1. Абдыкадыров Ильгиз Абдимиталович

2. Айбекова Адэлия Айбековна

3. Айдарбекова Малика Айдарбековна

4. Акылбекова Аяна Акылбековна

5. Алиев Захид Бекзадаевич

6. Алмаматов Илиязбек Мыйманбаевич

7. Амангельди кызы Хан-Айым

8. Аристова Анастасия Игоревна

9. Аскаралиева Аяна Аскаралиевна

10. Баетова Айгерим Баетовна

11. Байышбек уулу Бектур

12. Бекболотов Сталбек

13. Болотова Адинай Максатовна

14. Бердибек кызы Жаркынай

15. Дамиров Алтай Дамирович

16. Джалалов Шайхидин Ниъматович

17. Досалиева Алия Таалайбековна

18. Жакшылыков Кабакбай Бактыбекович

19. Жамалдинова Бегимай Жамалдиновна

20. Жанибекова Кызжибек Таалайбековна

21. Жолой уулу Кайрат

22. Жолчуева Алина Асановна

23. Жылдызбеков Эрлан Жылдызбекович

24. Заирбекова Аяна Заирбековна

25. Залкарбек кызы Асель

26. Исмаилова Каухар Кубатовна

27. Кадырова Айсалкын Суюндуковна

28. Каныбекова Аделя Толкунбековна

29. Касымбек кызы Амина

30. Келдибек кызы Каныкей

31. Кислов Илья Алексеевич

32. Көчөрбаева Салима Уланбековна

33. Кочкорбаева Эльнура Эмилбековна

34. Кубатбек кызы Зарина

35. Кузиева Изозахон Низомжоновна

36. Кулмурзаева Роза Алмазбековна

37. Кумон кызы Жанара

38. Курманали кызы Айзирек

39. Курманбекова Акылай Курманбековна

40. Кыдырова Асель Сатындыевна

41. Майрамбек уулу Шумкарбек

42. Маликова Айсанат Мирлановна

43. Маматова Айтурган Абдилашимовна

44. Мамытова Сезим

45. Муратова Айпери Муратовна

46. Марсбекова Айдай Марсбековна

47. Нурбек кызы Айпери

48. Нурдинова Алтынай Максатбековна

49. Нурматова Сайкал Бакытбековна

50. Ойозбекова Айдаана Ойозбековна

51. Өмүрова Айгерим Темирбековна

52. Орозова Нурай Бакытбековна

53. Райымбердиева Тунук Түгөйбековна

54. Рахманалиева Миргүл Рахманалиевна

55. Сагынбек кызы Айданек

56. Сагынбекова Гүлжамал Уланбековна

57. Садирдинов Руслан Нурланбекович

58. Салморбек уулу Ырыскелди

59. Самакова Алина Эрмековна

60. Сапарбек Нуржаз

61. Сапарбекова Алина Владимировна

62. Сулайманов Амангелди Дастанович

63. Сулайманов Жанат Женишевич

64. Сыдыкова Каныкей Кубанычбековна

65. Талантбекова Эльнура Талантбековна

66. Тилебалдыева Бермет Асадбековна

67. Токтобаева Малика Алмазовна

68. Толобаева Дильфуза Таалайбековна

69. Турапов Айдарбек Актанович

70. Улан кызы Сырга

71. Усенакунова Алима Айбековна

72. Чолпонкул кызы Мираида

73. Шишенина Татьяна Николаевна

74. Эмилбеков Кеңешбек Эмилбекович

75. Эртабылды кызы Даткайым