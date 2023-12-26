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В КГУ имени Ишеналы Арабаева торжественно открыли бюст Чингиза Айтматова

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- Светлана Лаптева
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В КГУ имени Ишеналы Арабаева установили бюст Чингиза Айтматова/ Открытие организовано Институтом дополнительного профессионального образования имени М.Р.Рахимовой в рамках трехмесячника "Кыргызский язык и мир Айтматова", посвященного 95-летию писателя.

Ректор университета Айгуль Абдраева в своем выступлении отметила о том, что бюст Чингиза Айтматова был открыт по инициативе доцента ИДПО имени М.Р. Рахимовой Жанышбека Жамурзаева. Ректор подчеркнула, что председатель Ассоциации выпускников университета, кандидат физико-математических наук, профессор Роза Айтматова присутствовала на церемонии открытия памятника и у неё навернулись слезы. В ходе мероприятия Розе Айтматовой была вручена юбилейная медаль "140-летию Ишеналы Араба"ева.

Директор Института языков и литературы имени Ч.Айтматова НАН КР Абдылдажан Акматалиев поблагодарил и вручил заслуженному деятелю культуры КР, и.о. доцента кафедры естественно-математических наук ИДПО имени М.Р. Рахимовой Жанышбеку Жамурзаеву Почетную грамоту.

Роза Айтматова в своем выступлении отметила, что Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева проводит ряд содержательных и важных мероприятий, посвященных 95-летию Чингиза Айтматова. Она также рассказала, что окончила этот вуз и ныне находится на заслуженном отдыхе.

В торжественном мероприятии принял участие и директор Института языков и литературы имени Айтматова, доктор филологических наук, академик Абдылдажан Акматалиев, который в своей речи подчеркнул, что открытие бюста писателя в университете имеет большое символическое значение, потому что этот вуз воспитывает будущих учителей. "Чингиз Айтматов в своих произведениях глубоко и верно раскрыл образ учителя", - сказал он.

В заключение директор театра "Манас", манасчы Азиз Биймырза уулу прочитал отрывок из эпоса "Манас", а студенты ИДПО имени М.Р.Рахимовой представили сценическую постановку "Продолжение великой сказки от старцев". Студент же 3-го курса Андрей Красников прочитал "Патриотические идеи в письме Майсалбека", которые были встречены аплодисментами.


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URL: https://www.vb.kg/434320
Теги:
вуз, Чингиз Айтматов
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