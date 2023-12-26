Кыргызстан впервые разместил гособлигации в двух национальных валютах

Кыргызская Республика впервые провела размещение государственных казначейских облигаций одновременно в двух национальных валютах на рынках Кыргызстана и России. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По ее данным, в январе 2022 года между Министерством финансов Кыргызской Республики и "Газпромбанком" (Россия) подписан Меморандум, где одной из основных целей являлось решение приоритетных задач по укреплению финансовой стабильности Кыргызской Республики путем выпуска и размещения государственных ценных бумаг на финансовых рынках Российской Федерации. Для реализации данной цели Меморандума разработана Дорожная карта, в которой были расписаны каждые шаги выполняемых действий, в том числе необходимость принятия решения Кабинета Министров Кыргызской Республики о выпуске государственных ценных бумаг в национальной и иностранной валюте.

В рамках Дорожной карты на постоянной основе проводились онлайн-встречи с участием представителей Министерства финансов Кыргызской Республики, Газпромбанка, Кыргызской фондовой биржи (КФБ), Национального расчетного депозитария России (НРД), Московской биржи (MOEX) и Центрального депозитария Кыргызской Республики (ЦД).

В ходе встречи обсуждались вопросы исполнения Дорожной карты для обеспечения оперативного решения поставленных задач. Для продвижения облигаций на российском рынке был задействован широкий спектр каналов маркетинга: радио, телеграмм-каналы. Министерством финансов Кыргызской Республики проведена инвесторская презентация в городе Москве в рамках делового завтрака с участием российских инвесторов, проведен вебинар на площадке Cbonds, а также принято участие кыргызской делегации в Российском облигационном конгрессе в городе Санкт-Петербурге. Газпромбанк играл немаловажную роль в проведении всех этих мероприятий, а также этот банк выступил в качестве организатора и агента по расчетам на российском рынке и в данной роли отвечал за привлечение российских инвесторов в выпуске в рублях и сомах, осуществление координации всех сторон по сделке. В этой связи, в целях устойчивого развития и эффективного функционирования отечественного рынка государственных ценных бумаг, 16 ноября 2023 года Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято распоряжение, где поручено Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить выпуск и размещение государственных ценных бумаг в размере 1 млрд сомов и 1 млрд рублей.

Согласно условиям распоряжения, учитывая среднесрочную задачу по увеличению доли внутреннего долга в структуре государственного долга, оба выпуска государственных казначейских облигаций – в сомах и рублях – размещено на внутреннем финансовом рынке "по праву Кыргызской Республики". Выпуски размещены одновременно на двух площадках: - первичное предложение ценных бумаг на аукционе на КФБ с хранением глобального сертификата в центральном депозитарии Кыргызской Республики; - вторичное предложение ценных бумаг на российском рынке, благодаря существующему депозитарному мосту между ЦД и НРД.

Таким образом, 22 декабря 2023 года состоялось дебютное размещение государственных облигаций Кыргызской Республики, номинированных в сомах и в рублях в двух траншах с листингом на КФБ и MOEX. По итогам проведенного аукциона были размещены выпуски на срок 2 года объемом: - 518,7 млн сомов со ставкой купона 15,5%; - 341,9 млн рублей со ставкой купона 14,5%. Сумма вложений со стороны российских инвесторов составила: в ГКО в рублях – 311 880 000,00 рублей; в ГКО в сомах – 182 120 000,00 сом; Сумма вложений со стороны кыргызских инвесторов составила: - в ГКО в сомах – 336 575 000,00 сом; - в ГКО в рублях – 30 000 000,00 сом. Следует отметить, что размещение рублевого транша состоялось на 1,5% ниже нового уровня ключевой ставки Центрального банка (16%). Так, несмотря на неожиданное повышение ключевой ставки Банка России до 16%, структура размещения позволила привлечь инвесторскую базу двух стран в обоих выпусках. Тут следует особо подчеркнуть, что с российской стороны приняли участие более 1000 розничных инвесторов, а также институциональные инвесторы (преимущественно банки), с кыргызской стороны приняли участие банки, страховые и инвестиционные компании, негосударственные пенсионные фонды и другие.