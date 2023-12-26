Суд оштрафовал гражданина РУз за попытку вывоза товара на 47 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, была пресечена контрабандная деятельность гражданина РУз "Ж.Ф.Х.", который через КПП "Кадамжай-автодорожный" намеревался вывести в Узбекистан товар на сумму 47 278 780 сомов.

По данному факту, 2 июля 2023 года возбуждено уголовное дело по ст.231 УК КР в отношении гражданина РУ – "Ж.Ф.Х.".

5 декабря 2023 года решением Кадамжайского районного суда товар и грузовая автомашина конфискованы в доход государства, гражданину РУ назначен штрафа в размере 150 тыс сомов.

В отношении должностных лиц КПП, содействовавших незаконной деятельности, продолжаются оперативно-следственные действия по отдельно выделенному уголовному делу.