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Суд оштрафовал гражданина РУз за попытку вывоза товара на 47 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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Суд оштрафовал гражданина РУз за попытку вывоза товара на 47 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, была пресечена контрабандная деятельность гражданина РУз "Ж.Ф.Х.", который через КПП "Кадамжай-автодорожный" намеревался вывести в Узбекистан товар на сумму 47 278 780 сомов.

По данному факту, 2 июля 2023 года возбуждено уголовное дело по ст.231 УК КР в отношении гражданина РУ – "Ж.Ф.Х.".

5 декабря 2023 года решением Кадамжайского районного суда товар и грузовая автомашина конфискованы в доход государства, гражданину РУ назначен штрафа в размере 150 тыс сомов.

В отношении должностных лиц КПП, содействовавших незаконной деятельности, продолжаются оперативно-следственные действия по отдельно выделенному уголовному делу.


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URL: https://www.vb.kg/434350
Теги:
ГКНБ, Кадамджайский район, контрабанда, суд, Узбекистан, Кыргызстан, товары
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