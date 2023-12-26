Кабинет Министров принял решение о переносе выходных дней в 2024 году

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней принято решение установить для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели:

1) выходными днями с 1 по 7 января 2024 года и перенести:

- выходной день 8 января 2024 года – на рабочий день 2 января 2024 года;

- выходной день 27 января 2024 года – на рабочий день 3 января 2024 года;

- выходной день 2 марта 2024 года – на рабочий день 4 января 2024 года;

- выходной день 2 сентября 2024 года – на рабочий день 5 января 2024 года;

2) выходными днями с 21 по 24 марта 2024 года и перенести выходной день 8 апреля 2024 года на рабочий день 22 марта 2024 года;

3) выходными днями 2 и 3 мая 2024 года и перенести:

- выходной день 6 мая 2024 года – на рабочий день 2 мая 2024 года;

- выходной день 11 мая 2024 года – на рабочий день 3 мая 2024 года;

4) выходными праздничными днями Орозо айт – 10 апреля 2024 года, Курман айт – 17 июня 2024 года.

Руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной

рабочей недели, рекомендовано перенести выходные дни в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.