Погода
$ 88.87 - 89.35
€ 97.47 - 98.47

Кабинет Министров принял решение о переносе выходных дней в 2024 году

281  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней принято решение установить для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели:

1) выходными днями с 1 по 7 января 2024 года и перенести:

- выходной день 8 января 2024 года – на рабочий день 2 января 2024 года;

- выходной день 27 января 2024 года – на рабочий день 3 января 2024 года;

- выходной день 2 марта 2024 года – на рабочий день 4 января 2024 года;

- выходной день 2 сентября 2024 года – на рабочий день 5 января 2024 года;

2) выходными днями с 21 по 24 марта 2024 года и перенести выходной день 8 апреля 2024 года на рабочий день 22 марта 2024 года;

3) выходными днями 2 и 3 мая 2024 года и перенести:

- выходной день 6 мая 2024 года – на рабочий день 2 мая 2024 года;

- выходной день 11 мая 2024 года – на рабочий день 3 мая 2024 года;

4) выходными праздничными днями Орозо айт – 10 апреля 2024 года, Курман айт – 17 июня 2024 года.

Руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной

рабочей недели, рекомендовано перенести выходные дни в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434351
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  