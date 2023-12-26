В Таласе депутат вымогал у бизнесмена более 1 млн сомов в качестве "отката"

ГКНБ КР 25 декабря 2023 года на территории Бишкека с поличным при получении денежных средств в размере 1 млн. сомов задержан депутат местного кенеша айылного аймака Бекмолдо Таласской области - Ч.Т.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в начале декабря этого года Ч.Т.Ж. под различными угрозами стал требовать у директора частной компании денежные средства в размере 4 млн. 200 тыс. сомов, якобы за откат в размере 6% от общей суммы выигранного тендера в размере 67 млн. сомов за прокладку труб в селе Бекмолдо Таласской области.

"В противном случае вышеуказанный депутат выдвинул угрозы причинения вреда здоровью и обещал организовать различные препятствия ходу строительных работ.

По результатам проведенных соответствующих мероприятий последний водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжается работа по установлению других лиц причастных к вышеуказанным нарушением".