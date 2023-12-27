Замена флага не приведет к дополнительным расходам на оформление документов

Министерство цифрового развития КР сообщает, что после изменения флага нет необходимости менять паспорта, дополнительных расходов для населения при документировании это не влечет.

Согласно изменениям, в Законе КР "О государственных символах КР" все виды официальных документов с изображением Государственного флага Кыргызской Республики образца 1992 года действуют до окончания срока их действия. Следовательно, все национальные паспорта, имеющиеся на руках граждан, являются действительными до конца их срока действия и не требуют замены.

Отметим, по поручению президента Садыра Жапарова паспорта с нынешним дизайном паспортов будут выдаваться до их полной реализации.