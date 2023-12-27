В Бишкеке прошли мастер-классы по редким заболеваниям детей

На базе Национального центра охраны материнства и детства совместно с российским благотворительным фондом "Дети-бабочки" прошли конференция и мастер-классы по ведению детей с буллезным эпидермолизом, врожденным ихтиозом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По ее данным, за два дня были осмотрены и проконсультированы 19 детей с орфанными заболеваниями.

В связи со сложностью организации медицинской помощи таким детям, со стороны НЦОМиД были приглашены врачи-дерматологи из России и Узбекистана. В этих странах имеются специализированные дерматологические центры. Зарубежные коллеги прочитали лекции, поделились опытом диагностики, ведения и терапии таких детей.

Врачи благотворительного фонда "БЭЛА. Дети-бабочки" будут обучать местных врачей и окажут гуманитарную помощь в виде медикаментов и медизделий детям с буллезным эпидермолизом и ихтиозом на сумму около 3 млн рублей.

"Обмен практическим опытом врачей Российской Федерации и Кыргызской Республики в сфере оказания помощи лицам, страдающим указанными выше недугами, имеет хорошую перспективу.

Российские коллеги привезли в нашу Республику необходимые перевязочные материалы, изделия, лекарственные средства и косметические продукции, используемые медицинским сообществом в Российской Федерации, за собственный счет", - говорится в сообщении министерства.