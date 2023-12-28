В КР запущена добровольная экологическая сертификация туробъектов "Eco.Kg"

В Бишкеке состоялась Конференция "Продвижение устойчивого туризма и внедрение добровольной экологической сертификации в Кыргызстане - "Eco.Kg".

В мероприятии приняли участие около 100 человек из числа государственного, бизнес и академического секторов: депутат Жогорку Кенеша КР Динара Ашимова, замдиректора Департамента туризма КР Кыял Кенжематова, программный менеджер проекта ПЭРЭТО Максат Дамир уулу, президент Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова, председатель Зеленого Альянса Кыргызстана Арстан Кадыров, директор "Кыргызстандарт" Болотбек Нурматов, президент Кыргызской фондовой биржи Медет Назаралиев, председатель Союза Банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

Как сделать чтобы бизнес стал ответственнее относиться к окружающей среде и местной инфраструктуре, что такое устойчивый туризм и каким критериям должен соответсвовать турбизнес, чтобы считаться устойчивым? Почему именно такой туризм важен и нужен Кыргызстану - об этом говорил каждый выступающий.

Но самое главное, что в Кыргызстане впервые назвали номинантов и победителей, как говорят организаторы мероприятия - провели запуск экологической добровольной сертификации ECO KG среди предприятий HoReCa (отели, рестораны, кафе).И важно что сама церемония была организована как настоящий праздник.И победителей чествовали, им аплодировали, благодарили за труд и стремление быть в тренде экологического мышления.

Организаторы рассказали, что пилотная схема добровольной экосертификации ECO KG разработана в рамках проекта "Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана" (ПЭРЭТО / PERETO), которая реализиется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы SWITCH-Asia.

Что же такое "эко-сертификация?" - это свидетельство о признании продуктов и услуг, оказывающих меньшее воздействие на окружающую среду, чем аналогичные продукты и услуги.

По задумке инициаторов сертификации сам механизм будет способствовать дополнительному спросу на эко-гостиницы, эко-кафе ! И сам человек- потребитель выбирая такое кафе или гостинницу уже будет знать, что владельцыэтого бизнеса стремятся максимально смягчить воздействие на окружающую среду. А в общем бизнес-сектор, если поддержит такую инициацию - внесет в это доброе дело свойвесомый вклад.

Первоначальный этап внедрения эко-сертификации проводится в рамках проекта ПЭРЭТО. Основной целью является популяризация использования зелёных технологий в строительстве, в оказании услуг и в применении продуктов питания. Было разработано положение "Об эко-сертификации в секторе ХОРЕКА".

На сентябрь 2023 г.ода в Кыргызстане зарегистрировано более 124 тысяч субъектов, занятых в секторе туризма. По словам экспертов, экомаркировка в индустрии гостеприимства информирует клиентов о том, какие методы устойчивого развития были внедрены. Оценка качества применяется во многих странах Европы, Египте, Японии и т.д.

В Кыргызстане сертифицируют по четырем категориям: платина, золото, серебро и бронза. Туристические объекты оцениваются по бальной системе, чем больше баллов, тем выше категория.

Категория экологической сертификации присваивается на 2 года. Туробъекты могут постепенно внедрять "зеленые" технологии и стремиться к высшей награде – Платине.