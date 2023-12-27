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Актер из фильма "Паразиты" Ли Сон Гюн найден мертвым

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Сегодня, 27 декабря южнокорейский актер Ли Сон Гюн из оскароносного фильма "Паразиты" был найден мертвым, передает агентство Yonhap. Его тело было обнаружено в машине в парке в центре Сеула.

По версии источника, причина смерти - самоубийство. Известно, что Сон Гюн ушел из дома, оставив предсмертную записку. Содержание письма не приводится.

В октябре этого года звезде предъявили обвинение в употреблении наркотиков, началось расследование. На фоне этого актеру запретили выезд из Южной Кореи.

Полиция уже несколько раз допрашивала Сон Гюна, в том числе в прошлую субботу. На допросе он отвечал, что запрещенные вещества его заставили принять обманом.

Как пишет местное издание, накануне актер подал запрос на проверку на полиграфе в столичное полицейское управление Инчхона, которому поручено расследование, заявив о своей невиновности.

Помимо оскароносной киноленты "Паразиты", где Ли Сон Гюн сыграл отца богатого семейства, он исполнил роли в фильмах "Тяжелый день", "Беспомощный", "Все о моей жене".

Источник: sport-express.ru


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URL: https://www.vb.kg/434373
Теги:
кино, Южная Корея, наркотики, суицид, Оскар
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